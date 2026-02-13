पाली में तस्कर और पुलिस के बीच बड़ी मुठभेड़, बदमाशों ने ANTF पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में तस्कर के सीने में लगी गोली, मौत

Pali Crime News: पाली जिले के खिंवाड़ा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और मादक पदार्थ तस्करों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसमें एक तस्कर की मौत हो गई. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को मादक पदार्थों की तस्करी की विश्वसनीय सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर ANTF टीम ने दो संदिग्ध वाहनों का पीछा शुरू किया. मारवाड़-मेवाड़ सीमा क्षेत्र में पहुंचकर टीम ने वाहनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

जवाबी कार्रवाई में गोली लगी

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. इस मुठभेड़ में एक युवक को सीने में गोली लगी. उसे तुरंत इलाज के लिए पाली लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान भुट्टो (36 वर्ष) के रूप में हुई है. घटना खिंवाड़ा थाना क्षेत्र के दिवेर घाट या आसपास के इलाके में हुई, जहां तस्कर डोडा पोस्त या अन्य मादक पदार्थ लेकर जा रहे थे.

एक अन्य तस्कर हिरासत में, जांच जारी

मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक अन्य युवक को हिरासत में ले लिया है. वह पूछताछ के दायरे में है. पुलिस ने घटनास्थल से वाहन, मादक पदार्थ और हथियार बरामद करने का दावा किया है. ANTF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम जांच में जुटी है. मृतक के शव को पाली बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम और आगे की जांच के बाद अधिक जानकारी सामने आएगी.

