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पाली में बारिश बनी आफत! FCI केंद्रों पर खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा, किसान परेशान

Pali News: पाली जिले के सुमेरपुर, तखतगढ़ और सांडेराव में बारिश से एफसीआई खरीद केंद्रों पर खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया. वहीं मौसम विभाग ने 30-31 मई को राजस्थान में तेज आंधी, वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep rathore
Published: May 30, 2026, 12:06 PM|Updated: May 30, 2026, 12:06 PM
पाली में बारिश बनी आफत! FCI केंद्रों पर खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा, किसान परेशान
Image Credit: AI

Pali News: पाली जिले के सुमेरपुर, तखतगढ़ और सांडेराव क्षेत्र में अलसुबह हुई बारिश ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. अचानक हुई बारिश के कारण केंद्रों पर खुले में रखा बड़ी मात्रा में गेहूं भीग गया. बताया जा रहा है कि समय पर गेहूं का उठाव नहीं होने से खरीद केंद्रों पर हजारों क्विंटल गेहूं का भंडारण किया गया था, जिस पर बारिश का सीधा असर पड़ा.

खुले में रखा गेहूं बारिश की चपेट में आया
बारिश शुरू होते ही केंद्रों पर मौजूद कर्मचारियों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया. कई स्थानों पर गेहूं की बोरियों को तिरपाल से ढंककर सुरक्षित करने की कोशिश की गई, लेकिन खुले में रखे बड़े स्टॉक को पूरी तरह बचाया नहीं जा सका. इसके चलते काफी मात्रा में गेहूं के भीगने की सूचना सामने आई है.

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विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के संपर्क में आने से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. यदि समय पर उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो इससे आर्थिक नुकसान की आशंका भी बढ़ सकती है.

रिकॉर्ड खरीद से बढ़ा भंडारण और परिवहन पर दबाव
तखतगढ़ क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं की खरीद हो रही है. अधिक मात्रा में खरीद होने के कारण भंडारण और परिवहन व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है. बड़ी मात्रा में गेहूं खरीद केंद्रों पर जमा होने से उठाव की प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिसके चलते अनाज लंबे समय तक खुले या अस्थायी भंडारण स्थलों पर रखा गया.

किसानों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर गेहूं के परिवहन और उठाव की व्यवस्था की जाती तो बारिश से नुकसान की स्थिति पैदा नहीं होती.

एफसीआई ने गुणवत्ता बनाए रखने का दिया भरोसा
एफसीआई मंडल अजमेर के प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि बारिश से प्रभावित गेहूं को खुले स्थानों पर फैलाकर सुखाया जाएगा. साथ ही गेहूं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रबंधन संबंधी कदम उठाए जाएंगे. प्रशासन भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

राजस्थान में मौसम रहेगा सक्रिय
इधर मौसम विभाग ने राजस्थान के लोगों के लिए राहत भरी खबर दी है. विभाग के अनुसार 30 और 31 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान तेज मेघगर्जन, वज्रपात, धूलभरी आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

इन संभागों में रहेगा ज्यादा असर
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा. इन इलाकों में तेज मेघगर्जन के साथ वज्रपात और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं कई जिलों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

गर्मी से राहत मिलने के आसार
तेज हवाओं और बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है. इससे लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिल सकती है. हालांकि मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह भी दी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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