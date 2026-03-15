पाली में दर्दनाक हादसा, दुकान में आग से सोते वृद्ध की झुलसकर मौत

Pali fire incident: पाली शहर के भेरूघाट क्षेत्र में देर रात एक दुकान में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान का पूरा ऊपरी हिस्सा जलने लगा. दुकान के ऊपर कमरे में सो रहे 65 वर्षीय वृद्ध इस आग की चपेट में आ गए. आग की लपटों ने उन्हें बुरी तरह झुलसा दिया और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

वृद्ध की मौत, शव मोर्चरी में रखवाया

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है. परिवार और स्थानीय लोग इस घटना से सदमे में हैं.

आग के कारणों का अभी तक पता नहीं

प्रारंभिक जांच में आग लगने के सटीक कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर जांच शुरू की है. शॉर्ट सर्किट, बिजली की ओवरलोडिंग या अन्य कोई कारण हो सकता है. पुरानी दुकानों में बिजली की तारों की स्थिति और सुरक्षा उपकरणों की कमी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

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कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच

पाली कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए और दुकान मालिक से पूछताछ की है. आग लगने की वजह और सुरक्षा मानकों की पालना हुई या नहीं, यह भी जांच का हिस्सा है. पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने का असली कारण सामने आएगा.'

स्थानीय लोगों में आक्रोश और चिंता

यह घटना स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश पैदा कर रही है. कई दुकानदारों ने पुरानी इमारतों में फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी और नियमित जांच न होने पर सवाल उठाए हैं. लोग मांग कर रहे हैं कि शहर की सभी पुरानी दुकानों और मकानों में फायर सेफ्टी चेक अनिवार्य किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

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