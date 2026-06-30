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राजस्थान से जुड़ा करोड़ों का ड्रग्स रैकेट बेनकाब, गुजरात ATS ने गोगुंदा से दबोचा आरोपी

Pali News: गुजरात ATS ने पाली जिले के सादड़ी निवासी मेडिकल कारोबारी परेश पारसमल जैन को प्रतिबंधित ट्रामाडोल टैबलेट की अवैध तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. कार्रवाई में 2.08 लाख टैबलेट, जिनकी कीमत करीब 8.32 करोड़ रुपये बताई गई है, जब्त की गई हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep rathore
Published: Jun 30, 2026, 08:56 AM|Updated: Jun 30, 2026, 08:56 AM
राजस्थान से जुड़ा करोड़ों का ड्रग्स रैकेट बेनकाब, गुजरात ATS ने गोगुंदा से दबोचा आरोपी
Image Credit: Pali NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pali News: नशे के खिलाफ भारत सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गुजरात ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाली जिले के सादड़ी निवासी मेडिकल कारोबारी परेश पारसमल जैन को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर मेडिकल लाइसेंस की आड़ में करोड़ों रुपये की प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक दवा ट्रामाडोल की अवैध तस्करी करने का आरोप है. एटीएस ने कार्रवाई के दौरान करीब 8 करोड़ 32 लाख रुपये मूल्य की 2,08,000 ट्रामाडोल टैबलेट जब्त की हैं.

गुजरात एटीएस के उप पुलिस अधीक्षक एस.एल. चौधरी को सूचना मिली थी कि पारडी (वलसाड) में रहने वाला तथा मूल रूप से राजस्थान के सादड़ी का निवासी परेश पारसमल जैन लंबे समय से अवैध रूप से ट्रामाडोल टैबलेट का कारोबार कर रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए एटीएस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र के माध्यम से जांच की गई. जांच में सूचना सही पाए जाने पर विशेष टीम का गठन किया गया.

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कैसेकी दवाइयों की हेराफेरी

जांच में सामने आया कि 25 जून 2026 को आरोपी ने अंकलेश्वर से एमआर ट्रेवल्स की लग्जरी बस के जरिए पाली (राजस्थान) के लिए ट्रामाडोल टैबलेट की खेप रवाना की थी. इस खेप को ''न्यू महावीर मेडिकल'' के नाम से जारी टैक्स इनवॉइस में अन्य दवाइयों के रूप में दर्शाया गया था ताकि किसी को संदेह न हो.

जांच में 6 बड़े कार्टन मिले

एटीएस ने अहमदाबाद के शाहीबाग स्थित नमस्ते सर्कल पर एमआर ट्रेवल्स कार्यालय के बाहर बस पहुंचते ही तलाशी ली. जांच में 6 बड़े कार्टन मिले, जिनमें 416 छोटे बॉक्स रखे थे. सभी बॉक्स पर Tramadol Hydrochloride IP Tablets 100 mg (Scovidol-100) अंकित था. कुल 4,160 स्ट्रिप में 2,08,000 टैबलेट बरामद हुईं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8.32 करोड़ रुपये आंकी गई है.

राजस्थान भाग गया मुख्य आरोपी परेश पारसमल जैन

कार्रवाई की भनक लगते ही मुख्य आरोपी परेश पारसमल जैन राजस्थान भाग गया. इसके बाद गुजरात एटीएस की एक विशेष टीम तत्काल राजस्थान रवाना हुई. लगातार पीछा करने के बाद आरोपी को उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया.

जांच में यह भी सामने आया कि परेश जैन का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है. वह वर्ष 2026 में उत्तराखंड के हरिद्वार और महाराष्ट्र के ठाणे में कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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