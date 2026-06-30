/राजस्थान से जुड़ा करोड़ों का ड्रग्स रैकेट बेनकाब, गुजरात ATS ने गोगुंदा से दबोचा आरोपी

Pali News: नशे के खिलाफ भारत सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गुजरात ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाली जिले के सादड़ी निवासी मेडिकल कारोबारी परेश पारसमल जैन को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर मेडिकल लाइसेंस की आड़ में करोड़ों रुपये की प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक दवा ट्रामाडोल की अवैध तस्करी करने का आरोप है. एटीएस ने कार्रवाई के दौरान करीब 8 करोड़ 32 लाख रुपये मूल्य की 2,08,000 ट्रामाडोल टैबलेट जब्त की हैं.

गुजरात एटीएस के उप पुलिस अधीक्षक एस.एल. चौधरी को सूचना मिली थी कि पारडी (वलसाड) में रहने वाला तथा मूल रूप से राजस्थान के सादड़ी का निवासी परेश पारसमल जैन लंबे समय से अवैध रूप से ट्रामाडोल टैबलेट का कारोबार कर रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए एटीएस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र के माध्यम से जांच की गई. जांच में सूचना सही पाए जाने पर विशेष टीम का गठन किया गया.

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कैसेकी दवाइयों की हेराफेरी

जांच में सामने आया कि 25 जून 2026 को आरोपी ने अंकलेश्वर से एमआर ट्रेवल्स की लग्जरी बस के जरिए पाली (राजस्थान) के लिए ट्रामाडोल टैबलेट की खेप रवाना की थी. इस खेप को ''न्यू महावीर मेडिकल'' के नाम से जारी टैक्स इनवॉइस में अन्य दवाइयों के रूप में दर्शाया गया था ताकि किसी को संदेह न हो.

जांच में 6 बड़े कार्टन मिले

एटीएस ने अहमदाबाद के शाहीबाग स्थित नमस्ते सर्कल पर एमआर ट्रेवल्स कार्यालय के बाहर बस पहुंचते ही तलाशी ली. जांच में 6 बड़े कार्टन मिले, जिनमें 416 छोटे बॉक्स रखे थे. सभी बॉक्स पर Tramadol Hydrochloride IP Tablets 100 mg (Scovidol-100) अंकित था. कुल 4,160 स्ट्रिप में 2,08,000 टैबलेट बरामद हुईं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8.32 करोड़ रुपये आंकी गई है.

राजस्थान भाग गया मुख्य आरोपी परेश पारसमल जैन

कार्रवाई की भनक लगते ही मुख्य आरोपी परेश पारसमल जैन राजस्थान भाग गया. इसके बाद गुजरात एटीएस की एक विशेष टीम तत्काल राजस्थान रवाना हुई. लगातार पीछा करने के बाद आरोपी को उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया.

जांच में यह भी सामने आया कि परेश जैन का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है. वह वर्ष 2026 में उत्तराखंड के हरिद्वार और महाराष्ट्र के ठाणे में कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है.