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बेटे की लाचारी ने बनाया 'साइंटिस्ट'! राजस्थान की इस मां के जज्बे को सलाम, राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा

Pali News: पाली की साइकोलॉजिस्ट नेहा सोलंकी ने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बेटे के लिए विशेष कुर्सी बनाई, जिससे हजारों दिव्यांग बच्चों को मदद मिल रही है. उनके इस नवाचार को NITI Aayog ने 'ग्रासरूट्स इनोवेटर रिकग्निशन 2026' के लिए चुना है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep rathore
Published: Jul 20, 2026, 07:28 AM|Updated: Jul 20, 2026, 07:28 AM
बेटे की लाचारी ने बनाया 'साइंटिस्ट'! राजस्थान की इस मां के जज्बे को सलाम, राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा
Image Credit: पाली की साइकोलॉजिस्ट नेहा सोलंकी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pali News: राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के हेमलियावास खुर्द से जुड़ी साइकोलॉजिस्ट नेहा सोलंकी ने अपने बेटे की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसा इनोवेशन विकसित किया, जो आज हजारों विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है. सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को सुरक्षित और आरामदायक तरीके से बैठाने के उद्देश्य से उन्होंने एक विशेष कुर्सी तैयार की, जिससे ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई और दैनिक गतिविधियां पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गई हैं.

अटल इनोवेशन मिशन ने किया राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

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नेहा सोलंकी के इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है. नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने वर्ष 2026 के 'ग्रासरूट्स इनोवेटर रिकग्निशन' के लिए उनका चयन किया है. पूरे देश से चुने गए 26 नवाचारकर्ताओं में उन्हें स्थान मिला है. उन्हें 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी.

बेटे की बीमारी ने बदल दी जिंदगी

नेहा सोलंकी मूल रूप से जयपुर की रहने वाली हैं. उनका विवाह पाली जिले के हेमलियावास खुर्द निवासी डॉ. अभिषेक भाटी से हुआ. विवाह के बाद बेटे के जन्म से परिवार में खुशियां आईं, लेकिन जब बच्चा छह महीने का था, तब पता चला कि वह सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है. इस बीमारी के कारण बच्चे को सामान्य रूप से बैठने और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती थी.

स्कूल में प्रवेश की चुनौती बनी प्रेरणा

बेटे को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए नेहा और उनके परिवार ने कई निजी स्कूलों के चक्कर लगाए. हालांकि अधिकांश स्कूलों ने बच्चे की शारीरिक स्थिति का हवाला देते हुए प्रवेश देने से इनकार कर दिया. बाद में एक स्कूल ने यह शर्त रखी कि यदि बच्चा सुरक्षित तरीके से बैठ सके तो उसे प्रवेश दिया जाएगा. यही चुनौती नेहा के लिए प्रेरणा बन गई और उन्होंने ऐसी कुर्सी विकसित करने का फैसला किया, जो उनके बेटे की इस समस्या का समाधान कर सके.

9 महीने की रिसर्च के बाद तैयार हुई विशेष कुर्सी

करीब नौ महीने की रिसर्च, परीक्षण और लगातार मेहनत के बाद नेहा सोलंकी ने एक विशेष कुर्सी तैयार की. यह कुर्सी इस तरह डिजाइन की गई है कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चा बिना किसी अतिरिक्त सहारे के सुरक्षित बैठ सके. इसमें शरीर को आवश्यक सपोर्ट मिलता है, जिससे गिरने की आशंका काफी कम हो जाती है और बच्चा लंबे समय तक आराम से बैठ सकता है.

बेटे की पढ़ाई आसान हुई, मिला पेटेंट

इस विशेष कुर्सी की मदद से आज उनका 10 वर्षीय बेटा सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई कर रहा है. यह कुर्सी 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है. इस नवाचार को भारत सरकार से पेटेंट भी प्राप्त हो चुका है, जिससे इसकी उपयोगिता और मौलिकता को आधिकारिक मान्यता मिली है.

विशेष बच्चों के लिए शुरू की कंपनी

अपने व्यक्तिगत अनुभव को समाज के हित में बदलते हुए नेहा सोलंकी ने एक कंपनी की स्थापना भी की है. यह कंपनी विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण विकसित करती है. अब तक वे दो प्रकार की विशेष कुर्सियां तैयार कर चुकी हैं, जिनका उद्देश्य दिव्यांग और विशेष जरूरत वाले बच्चों को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सहज जीवन उपलब्ध कराना है. उनका यह प्रयास न केवल एक मां के संघर्ष की मिसाल है, बल्कि सामाजिक नवाचार का प्रेरणादायक उदाहरण भी बन चुका है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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