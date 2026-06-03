Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pali
  • /पाली में साइलेंट अटैक आने से 14 साल के बच्चे की बस में हुई मौत, नानी के घर था जा रहा

पाली में साइलेंट अटैक आने से 14 साल के बच्चे की बस में हुई मौत, नानी के घर था जा रहा

Pali News:  नासिक से रोहट आ रही एक स्लीपर कोच बस में 14 साल रणजीत सिंह की मौत हो गई. बच्चा अपने ननिहाल बागड़िया जाने के लिए बस में सवार हुआ था. साइलेंट अटैक को मौत का कारण माना जा रहा है.
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep rathore
Published: Jun 03, 2026, 02:59 PM|Updated: Jun 03, 2026, 07:03 PM
पाली में साइलेंट अटैक आने से 14 साल के बच्चे की बस में हुई मौत, नानी के घर था जा रहा
Image Credit: Pali News

Pali News: Pali News: राजस्थान के पाली जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां स्लीपर बस में सफर कर रहे एक 14 साल के बच्चे की सोते-सोते मौत हो गई. जब बस उसके गंतव्य पर पहुंची और कंडक्टर ने उसे जगाने की कोशिश की, तो वह नहीं उठा.


इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जांच में साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा अभी नहीं हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के सही कारण पता चल सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह मामला बुधवार को पाली जिले के रोहट इलाके में हुआ. पुलिस की जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान खिंवाड़ा गांव निवासी रणजीत सिंह उर्फ राजूसिंह (14) पुत्र शैतान सिंह के रूप में हुई है. रणजीत महाराष्ट्र के नासिक से स्लीपर कोच बस में सवार होकर पाली जिले के बागड़िया गांव अपनी नानी के घर जा रहा था. परिवार के लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे और उसकी मां भी स्टॉप पर पहुंचने की तैयारी कर रही थी.

बताया जा रहा है कि रणजीत ने यात्रा के दौरान अपनी नानी को फोन कर बताया था कि वह जल्द ही खारड़ा गांव के बस स्टॉप पर पहुंचने वाला है. उसने यह भी कहा था कि मामा को उसे लेने भेज दिया जाए, जिसके परिवार के लोग उसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर आएगी.

पुलिस ने बताया कि खारड़ा गांव के पास बस पहुंचने पर कंडक्टर ने रणजीत को आवाज लगाकर जगाने की कोशिश की, जब उसने जवाब नहीं दिया तो कंडक्टर ने सोचा कि वह गहरी नींद में सो रहा होगा. इसके बाद उसने पास जाकर उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन जब भी उसने कोई जबाव नहीं दिया. वहीं, कंडक्टर ने तुरंत बस चालक को रोहट थाने चलने के लिए कहा.

पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस की मदद से बच्चे को तुरंत रोहट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मौजूद डॉ. ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों का कहना है कि मौत के सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल पाएगी.

डॉ. ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चे की मौत हार्ट अटैक, किसी बीमारी या किसी अन्य कारण की वजह से हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pali Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जयपुर की गौशाला बनी मौतशाला! गायों के शवों को जेसीबी से दफनाने का आरोप

ट्रेंडिंग न्यूज़

सुबह-सुबह जयपुर सर्राफा बाजार से आई बड़ी खबर, खरीदारों की होगी मौज! जानिए क्या हैं आज सोना-चांदी के रेट

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट, HC की सख्ती के बाद आयोग ने मांगा डेटा, क्या अब होगा समाधान ?

आदिवासी किसानों का आइडिया, सूखे तालाब में तरबूज-खरबूज की खेती, 3 महीने में 2 लाख तक कमाई

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बिजली कनेक्शन लेने वालों को झटका, जयपुर डिस्कॉम ने बढ़ाई सामग्री की दरें, अब ये काम होंगे महंगे

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

Rajasthan News: राजस्थान में 8 हजार प्रिंसिपल्स का भविष्य अधर में, 8 जून से उग्र आंदोलन की चेतावनी

झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

राजस्थान के युवाओं की खुल गई किस्मत! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बड़ी सुविधा

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

Rajasthan में जमीन की रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल, डिजिलॉकर में मिलेंगे दस्तावेज, इस तरह होगा सत्यापन, जानें पूरी डिटेल

किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर हुई छापेमारी, अब कृषि विभाग ने संदिग्ध मूंगफली बीज की बिक्री रोकी

मामूली ब्रेक के बाद कल से बिगड़ेगा मौसम! इन जिलों में 5 दिन तक आंधी-बारिश से नहीं मिलेगी राहत

पाली में साइलेंट अटैक आने से 14 साल के बच्चे की बस में हुई मौत, नानी के घर था जा रहा

Rajasthan News: राजस्थान के इन जिलों की चमकेगी किस्मत, 137 सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

Rajasthan News: इस तरह बनाएं मारवाड़ की पितोड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि पनीर भी हो जाए फेल

Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी, जयपुर-अजमेर के साथ कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा!

कैलाश चौधरी, मदन राठौड़ की जगह लेना चाहते हैं - डोटासरा

जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

Jhunjhunu: 16 साल की बच्ची को पत्नी बताकर रखा साथ, फिर करता रहा रेप, आरोपी को मिली 20 साल की जेल

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

जयपुर में फिर थार का कहर, MBBS स्टूडेंट राकेश मीणा को मारी टक्कर, 150 मीटर तक घसीटी बाइक

PM Fasal Bima Yojana: बदल गए PM फसल बीमा के नियम, किसानों के हक में कृषि विभाग का सबसे कड़ा फैसला

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के भाव, चांदी है कल से स्टैच्यू, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी पर लगा ब्रेक, तापमान आया 42°C से नीचे, जानें प्रदेश के कौन से हैं टॉप गर्म शहर

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

Rajasthan News: भीषण गर्मी में बड़ी राहत, PHED के 6 स्पेशल अभियान में 3 हजार हैंडपंप ठीक, 1401 अवैध कनेक्शन कटे

6 बच्चों का पिता कर रहा तीसरे निकाह की तैयारी, पत्नी बच्चों संग एसपी ऑफिस पहुंची, की ये बड़ी मांग!

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

भारत-पाक सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, अब जैसलमेर में पाकिस्तानी लोकल सिम इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

Rajasthan Weather: आज 70 की स्पीड से चलेगा अंधड़, 43 डिग्री से नीचे गिरेगा पारा, IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

जयपुर की गौशाला बनी मौतशाला! गायों के शवों को जेसीबी से दफनाने का आरोप

Rajasthan News: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा बदलाव, जिला आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर के पद खत्म, अब ये होगा नया नाम

वागड़ में 2500 करोड़ से विकास का महाधमाका! 338 गांवों की बदलेगी किस्मत, 3.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

TAGS:
Pali news
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
OLX पर कार बेचने के बहाने लूट, 9 साल बाद पांच आरोपियों को सजा
Alwar news
2
Chittorgarh News
3
Rajasthan Crime
4
World Bicycle Day 2026
5
Dholpur News