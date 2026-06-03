Pali News: Pali News: राजस्थान के पाली जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां स्लीपर बस में सफर कर रहे एक 14 साल के बच्चे की सोते-सोते मौत हो गई. जब बस उसके गंतव्य पर पहुंची और कंडक्टर ने उसे जगाने की कोशिश की, तो वह नहीं उठा.



इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जांच में साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा अभी नहीं हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के सही कारण पता चल सकेगा.

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यह मामला बुधवार को पाली जिले के रोहट इलाके में हुआ. पुलिस की जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान खिंवाड़ा गांव निवासी रणजीत सिंह उर्फ राजूसिंह (14) पुत्र शैतान सिंह के रूप में हुई है. रणजीत महाराष्ट्र के नासिक से स्लीपर कोच बस में सवार होकर पाली जिले के बागड़िया गांव अपनी नानी के घर जा रहा था. परिवार के लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे और उसकी मां भी स्टॉप पर पहुंचने की तैयारी कर रही थी.

बताया जा रहा है कि रणजीत ने यात्रा के दौरान अपनी नानी को फोन कर बताया था कि वह जल्द ही खारड़ा गांव के बस स्टॉप पर पहुंचने वाला है. उसने यह भी कहा था कि मामा को उसे लेने भेज दिया जाए, जिसके परिवार के लोग उसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर आएगी.

पुलिस ने बताया कि खारड़ा गांव के पास बस पहुंचने पर कंडक्टर ने रणजीत को आवाज लगाकर जगाने की कोशिश की, जब उसने जवाब नहीं दिया तो कंडक्टर ने सोचा कि वह गहरी नींद में सो रहा होगा. इसके बाद उसने पास जाकर उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन जब भी उसने कोई जबाव नहीं दिया. वहीं, कंडक्टर ने तुरंत बस चालक को रोहट थाने चलने के लिए कहा.

पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस की मदद से बच्चे को तुरंत रोहट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मौजूद डॉ. ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों का कहना है कि मौत के सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल पाएगी.

डॉ. ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चे की मौत हार्ट अटैक, किसी बीमारी या किसी अन्य कारण की वजह से हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है.