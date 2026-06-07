/Pali: आजादी के बाद पहली बार ढेलपुरा गांव को मिला सरकारी शिक्षक, खुशी से झूम उठे लोग

Pali News: राजस्थान के पाली जिले के मगरा क्षेत्र के बांसोर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव ढेलपुरा के लिए आज दिन ऐतिहासिक बन गया. गांव के युवा ईश्वरसिंह का सेकेंड ग्रेड शिक्षक पद पर चयन होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई.

गांव में उत्सव

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क्षेत्र के डाउसिंह रावत बताते हैं कि आजादी के बाद पहली बार ढेलपुरा गांव का कोई युवा सरकारी शिक्षक बना है, जिससे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.

ईश्वर सिंह का परिवार साधारण एवं संघर्षशील पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है. उनके पिता दलेसिंह दिव्यांग हैं, माता कमला देवी मनरेगा में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करती हैं.

मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प

वहीं, एक भाई है जो टेम्पो चालक है. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ईश्वर सिंह ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह सफलता हासिल कर गांव का नाम रोशन किया है.

चयन की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर खुशी मनाई. गांव में जुलूस निकालकर ईश्वर सिंह का साफा एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया. ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया.

गांव में हैं महज 180 घर

महज 180 घरों की आबादी वाले इस गांव में माध्यमिक तक शिक्षा अर्जित करने का साधन है. ऐसे में निकट जोजावर कस्बे से आगे की शिक्षा अर्जित की वही मेहनत को ही अपना लक्ष्य मान कर आज सफलता हासिल और परिवार का नाम ऊंचा किया.



ये लोग रहे मौजूद

इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश सिंह रावत, मनोहर सिंह, नवीन सिंह, बालू राम मोहन सिंह हलावट, प्रेम सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक और ग्रामीण मौजूद रहे.