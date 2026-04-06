Pali News: मरते-मरते भी दो सहेलियों ने नहीं छोड़ा साथ! एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

Pali News: राजस्थान के पाली जिले के तखतगढ़ नगर में अनोखा संयोग देखने को मिला. दो सहेलियों की एक ही दिन मौत हुई और एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया.
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Pali News: राजस्थान के पाली जिले के तखतगढ़ नगर में एक बेहद भावुक और अनोखा संयोग देखने को मिला, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया. नगर के नागचौक स्थित देवासियों की गली में रहने वाली दो बुजुर्ग महिलाएं, जो आपस में गहरी सहेलियां और पड़ोसी थीं, एक ही दिन इस दुनिया को अलविदा कह गईं.
दोनों महिलाएं लंबे समय से एक-दूसरे की सहेली थीं और उनका आपसी स्नेह पूरे मोहल्ले में मिसाल माना जाता था. वहीं, उन दोनों के निधन के बाद जब शवयात्रा एक साथ श्मशान घाट पहुंची तो माहौल बेहद भावुक हो उठा.
दुख को सहन नहीं कर सकीं दोस्त
जानकारी के अनुसार, जेठी बाई पत्नी मालाराम कलबी का निधन होने के कुछ ही समय बाद उनकी करीबी सहेली भीखीबाई पत्नी भूराराम कलबी भी इस दुख को सहन नहीं कर सकीं और उनका भी निधन हो गया. दोनों के बीच वर्षों पुराना आत्मीय संबंध था, जो अंत तक कायम रहा.
एक साथ निकाली गई दोनों की शव यात्राएं
दोपहर बाद नगर में दोनों की शव यात्राएं एक साथ निकाली गईं, जिनमें सैकड़ों लोग शामिल हुए. श्मशान घाट पहुंचने पर परिजनों और समाज बंधुओं ने आपसी सहमति से दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया. यह दृश्य बेहद मार्मिक रहा और उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं.
अटूट विश्वास, त्याग और निस्वार्थ प्रेम
सुबह से ही नगर में इस घटना की चर्चा बनी रही. दोनों सहेलियों की एक साथ मृत्यु और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार को लोग भावुक संयोग के रूप में देख रहे हैं.
ये दोनों महिलाएं तखतगढ़ के लोगों के लिए अटूट विश्वास, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का एक जीवंत प्रतीक बन चुकी हैं. इनकी कहानी यहां के लोगों द्वारा वर्षों तक सुनाई जाएगी. इस अनोखी विदाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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