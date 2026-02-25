Pali News: गांव वालों ने मां-बेटी को बच्चा चोर समझ की मारपीट, करती रही छोड़ने की गुहार

Pali News: राजस्थान के पाली जिले में एक मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला को बच्चा चोर समझकर गांव के लोगों ने लाठी-डंडों से खूब पीटा, जिससे महिला बुरी तरह गंभीर घायल हो गई.

वहीं, मां को बचाने आई बेटी को भी हल्की चोटें आईं. यह पूरी घटना सोजत क्षेत्र के बगड़ी नगर थाना इलाके की है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

बच्चा चोर समझा

मिली जानकारी के मुताबिक, 58 वर्षीय महिला अपनी 20 वर्षीय बेटी के साथ सोमवार को एक गांव में गोंद बेचने आई थी. वहीं, वहां मनरेगा में काम कर रहे गांव वालों ने उन दोनों को बच्चा चोर समझा और उनके साथ मारपीट की.

आधार कार्ड भी दिखाया

दोनों ने गांव वालों को अपना आधार कार्ड भी दिखाया लेकिन वे लोग नहीं माने. लोगों ने उनको घेर लिया और दो महिलाओं ने बुजुर्ग मां पर लाठियों से हमला किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

करती रही छोड़ने की गुहार

इस दौरान बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर उन दोनों को छोड़ने की कहती रही लेकिन गांव वाले उन पर लगातार लाठियां बरसाते रहे. वहीं, बेटी भी उनको छोड़ने की गुहार करती रही.

मां का इलाज जारी

मां-बेटी गांव वालों से बचकर बहुत मुश्किल से निकल पाईं. हमले के दौरान बुजुर्ग महिला के सिर में गंभीर चोटें आई, जिनका इलाज पाली के अस्पताल में करवाया जा रहा है. वहीं, बेटी ठीक बताई जा रही है.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, वीडियो में नजर आ रही मारपीट करने वाली महिलाओं की तलाश जारी है, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

