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Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

Pali News: पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के बागड़िया गांव में चोरी के शक में दो निर्दोष युवकों के साथ कथित मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है. दोनों युवक अपने दोस्त के साथ ससुराल आए थे और रात में गांव में घूम रहे थे. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep rathore
Published: Jun 24, 2026, 02:42 PM|Updated: Jun 24, 2026, 02:42 PM
Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट
Image Credit: Pali News

Pali News: राजस्थान के पाली जिले के रोहट थाना इलाके में मॉब लिंचिंग एक मामला सामने आया, जहां बागड़िया गांव के लोगों ने चोरी के शक में दो निर्दोष युवकों को पकड़ा और रस्सी से बांध दिया. इसके बाद रातभर दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की.

वहीं, जब अगले दिन सुबह पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, तो मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को गांव वालों के चंगुल से मुक्त करवाया. दोनों युवक किसी भी अपराध की नीयत से नहीं आए थे. वे दोस्त के साथ अपने ससुराल आया हुआ था.

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मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक अपने एक दोस्त के साथ रोहट इलाके के बागड़िया गांव में अपने ससुराल आया था. वहीं, रात के वक्त जब दोनों युवक गांव में घूम रहे थे तभी गांव वालों ने उनको देखा.

युवक चिल्लाते रहे और खुद को बेकसूर बताते रहे…

बागड़िया गांव और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में बीते कुछ दिनों से आए दिन हो रही चोरियों की घटनाओं को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में पहले से ही काफी गुस्सा और डर का माहौल था. इसके चलते रात में दो अंजान युवकों को गांव में देख गांव वालों ने बिना किसी पूछताछ के चोर समझा. इसके बाद दोनों युवकों को दबोचा और हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए. फिर दोनों को एक मकान की खिड़की से बांधकर रातभर दोनों से मारपीट और प्रताड़ित किया.

इस दौरान दोनों युवक चिल्लाते रहे और खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी नहीं सुनी. वहीं, सुबह होने पर गांव के कुछ लोगों ने मामले को समझा और पुलिस को इस बारे में सूचना दी.

14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
इसके बाद रोहट थाना पुलिस बागड़िया गांव में पहुंची और दोनों घायल युवकों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़वाकर स्थानीय अस्पताल में मेडिकल और प्राथमिक इलाज करवाया. इस मामले को लेकर पीड़ित के परिजनों में भारी आक्रोश है. पीड़ित के परिजनों ने शिकायत देते हुए 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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