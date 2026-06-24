/Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

Pali News: राजस्थान के पाली जिले के रोहट थाना इलाके में मॉब लिंचिंग एक मामला सामने आया, जहां बागड़िया गांव के लोगों ने चोरी के शक में दो निर्दोष युवकों को पकड़ा और रस्सी से बांध दिया. इसके बाद रातभर दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की.

वहीं, जब अगले दिन सुबह पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, तो मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को गांव वालों के चंगुल से मुक्त करवाया. दोनों युवक किसी भी अपराध की नीयत से नहीं आए थे. वे दोस्त के साथ अपने ससुराल आया हुआ था.

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मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक अपने एक दोस्त के साथ रोहट इलाके के बागड़िया गांव में अपने ससुराल आया था. वहीं, रात के वक्त जब दोनों युवक गांव में घूम रहे थे तभी गांव वालों ने उनको देखा.

युवक चिल्लाते रहे और खुद को बेकसूर बताते रहे…

बागड़िया गांव और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में बीते कुछ दिनों से आए दिन हो रही चोरियों की घटनाओं को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में पहले से ही काफी गुस्सा और डर का माहौल था. इसके चलते रात में दो अंजान युवकों को गांव में देख गांव वालों ने बिना किसी पूछताछ के चोर समझा. इसके बाद दोनों युवकों को दबोचा और हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए. फिर दोनों को एक मकान की खिड़की से बांधकर रातभर दोनों से मारपीट और प्रताड़ित किया.

इस दौरान दोनों युवक चिल्लाते रहे और खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी नहीं सुनी. वहीं, सुबह होने पर गांव के कुछ लोगों ने मामले को समझा और पुलिस को इस बारे में सूचना दी.

14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

इसके बाद रोहट थाना पुलिस बागड़िया गांव में पहुंची और दोनों घायल युवकों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़वाकर स्थानीय अस्पताल में मेडिकल और प्राथमिक इलाज करवाया. इस मामले को लेकर पीड़ित के परिजनों में भारी आक्रोश है. पीड़ित के परिजनों ने शिकायत देते हुए 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.

