पाली में भयानक एक्सीडेंट! टक्कर इतनी जबरदस्त कि वाहन के उड़ गए परखच्चे, एक की मौत

Pali Accident News: पाली जिले में नेशनल हाईवे-62 पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी. सुमेरपुर के निकट ब्यावर-पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे दो वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस भीषण दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, सीमेंट से भरे ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. सीमेंट की बोरियों से लदा ट्रेलर पूरी तरह से मुड़ गया और उसका चालक केबिन में फंस गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया.

राहत टीम को चालक को बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. इसके बाद उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

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करीब दो घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा यातायात

इस हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात करीब दो घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और धीरे-धीरे वाहनों की आवाजाही बहाल करवाई. हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई.

क्या कहना है पुलिस का

सदर थाना अधिकारी भगाराम मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है. हालांकि, पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि हादसे के अन्य कारणों का भी पता लगाया जा सके. मृतक की पहचान और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है.

इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर किया है. लगातार हो रही ऐसी दुर्घटनाएं सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वे वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें और गति सीमा का पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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