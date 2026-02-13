Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सुसाइड से पहले वीडियो में चीख, "मुझे बर्बाद कर दिया"... "बीवी-बच्चे छीन लूंगी" वाली बात ने तोड़ दी जान

Pali crime News: पाली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार रात 8 बजे एक नर्सिंग ऑफिसर कैलाश नागौरा (36) ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया. कैलाश जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर थे और पाली के केशव नगर के निवासी थे. जहर खाने के तुरंत बाद उन्होंने एक महिला को वीडियो कॉल किया. उसी महिला ने उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल ट्रॉमा वार्ड पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 13, 2026, 01:34 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 01:34 PM IST

Trending Photos

Recipe: एक बार खाएंगे, बार-बार बनाएंगे! चटपटी मारवाड़ी भरवा मिर्च की सीक्रेट रेसिपी
8 Photos
Rajasthan famous food

Recipe: एक बार खाएंगे, बार-बार बनाएंगे! चटपटी मारवाड़ी भरवा मिर्च की सीक्रेट रेसिपी

राजस्थान में 2 पश्चिमी विक्षोभ होंगे एक्टिव, फिर काली घटाएं छाने के साथ गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 2 पश्चिमी विक्षोभ होंगे एक्टिव, फिर काली घटाएं छाने के साथ गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी

Shivratri 2026: नाहरगढ़ के घने जंगलों में स्थित है अद्भत शिव मंदिर, जहां शिवरात्रि पर उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़
8 Photos
Rajasthan Temple

Shivratri 2026: नाहरगढ़ के घने जंगलों में स्थित है अद्भत शिव मंदिर, जहां शिवरात्रि पर उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

राजस्थान में 16 से 27 फरवरी तक LPG पर सख्त अभियान, हर जिले में होगी गैस एजेंसियों और होटलों की जांच
9 Photos
jaipur news

राजस्थान में 16 से 27 फरवरी तक LPG पर सख्त अभियान, हर जिले में होगी गैस एजेंसियों और होटलों की जांच

सुसाइड से पहले वीडियो में चीख, "मुझे बर्बाद कर दिया"... "बीवी-बच्चे छीन लूंगी" वाली बात ने तोड़ दी जान

Pali Nursing Officer Ends Life: पाली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार रात 8 बजे एक नर्सिंग ऑफिसर कैलाश नागौरा (36) ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया. कैलाश नागौरा जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे और पाली के केशव नगर के निवासी थे. जहर खाने के तुरंत बाद उन्होंने एक महिला को वीडियो कॉल किया. उसी महिला ने उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

सोसाइड से पहले बनाए दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
मौत से पहले कैलाश नागौरा ने दो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिनमें उन्होंने एक महिला को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया. वीडियो में उन्होंने कहा, "मेरा नाम कैलाश नागौरा है. मैं आज अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं और वजह है... (महिला का नाम लिया). उसने मुझे बदनाम और बर्बाद कर दिया." उन्होंने आरोप लगाया कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, पैसे की मांग कर रही थी और झूठे 376 के केस में फंसाने की धमकी दे रही थी.


महिला पर लगाए गंभीर आरोप
वीडियो में कैलाश ने दावा किया कि महिला ने उनसे 40 लाख रुपये तक ऐंठे, उनके मकान निर्माण में 3 लाख रुपये दिए, लेकिन फिर भी धमकियां जारी रहीं. उन्होंने कहा, "वो कहती है कि तेरी बीवी-बच्चे छीन लूंगी, नौकरी छीन लूंगी, 376 का मुकदमा कर दूंगी." कैलाश ने आरोप लगाया कि महिला का यह काम है—लड़कों को फंसाना, पैसे ऐंठना और पुलिस के जरिए डराना. उन्होंने कहा कि उनके पत्नी-बच्चे मायके हैं और महिला उन्हें मिलने भी नहीं देती.


वीडियो में न्याय की अपील और अंतिम इच्छा
कैलाश ने वीडियो में कहा, "अगर न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करने की बजाय गटर में बहा देना." उन्होंने समाज से सवाल किया, "क्या सिर्फ लड़का ही गलत होता है? मेरे ट्रांजेक्शन चेक कर लो, मैंने कितने पैसे दिए." उन्होंने महिला और उसकी सहेलियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई लड़कों को बर्बाद करती हैं. अंत में उन्होंने अपील की कि केस की अच्छी जांच हो और आरोपी महिला पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि अन्य लोग भी न बर्बाद हों.


पुलिस जांच में जुटी, मामले की गंभीरता
पाली पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है. दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया है. पुलिस ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है और कैलाश के परिवार से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी. यह मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस सतर्क है और जल्द ही महिला को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

Tags

Trending news