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पाली में बारिश बनी काल, 11 केवी लाइन से फैले करंट ने ली 6 भैंसों की जान, गांव में मचा हड़कंप

Pali News: पाली जिले के तखतगढ़ उपतहसील के बसंत गांव में बारिश के दौरान 11 केवी विद्युत लाइन से करंट फैलने से छह भैंसों की मौके पर मौत हो गई. ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया. जिले में मानसून सक्रिय है और अगले दो दिन बारिश की संभावना बनी हुई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandeep rathore
Published:Jul 24, 2026, 04:34 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 04:34 PM IST
पाली में बारिश बनी काल, 11 केवी लाइन से फैले करंट ने ली 6 भैंसों की जान, गांव में मचा हड़कंप
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर


Pali News: पाली जिले में इन दिनों बारिश का दौर जारी है. बारिश के मौसम के बीच तखतगढ़ उपतहसील के बसंत गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. नदी तट स्थित गौशाला के पास गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन से करंट फैलने के कारण छह भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और ग्रामीणों में बिजली विभाग को लेकर नाराजगी देखने को मिली.

जानकारी के अनुसार नदी तट के पास स्थित गौशाला के निकट से 11 केवी विद्युत लाइन गुजर रही है. बताया गया कि विद्युत पोल पर लगे इंसुलेटर में खराबी आ गई, जिससे करंट जमीन तक फैल गया. इसी दौरान आसपास चर रही छह भैंसें करंट की चपेट में आ गईं. स्पार्किंग के बीच सभी भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई.

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सूचना मिलते ही पुलिस और पशु चिकित्सक पहुंचे
घटना की जानकारी मिलते ही कोसेलाव चौकी प्रभारी गोपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. वहीं कोसेलाव और चाणौद से पशु चिकित्सकों की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने मृत भैंसों का निरीक्षण कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू की.

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया. ग्रामीणों का कहना है कि घटना के समय लाइनमैन को कई बार फोन कर सूचना देने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया. उनका आरोप है कि सूचना के बावजूद करीब 15 मिनट तक लाइन में करंट प्रवाहित होता रहा, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया.

बारिश के मौसम में बरतें सावधानी
बारिश के दौरान बिजली के खंभों, टूटे तारों और विद्युत लाइनों के आसपास विशेष सावधानी बरतना जरूरी है. यदि कहीं स्पार्किंग, करंट या बिजली संबंधी कोई खराबी दिखाई दे तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. ऐसे मौसम में थोड़ी सी सतर्कता बड़े हादसों को टालने में मददगार साबित हो सकती है.


बता दें कि पाली जिले में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है. जिले में दिनभर आसमान पर बादलों का डेरा रहने और कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दक्षिण पश्चिम दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि हवा में नमी का स्तर करीब 70 प्रतिशत रहने की संभावना है. अगले एक से दो दिनों तक पाली सहित आसपास के क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहेगा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है. ऐसे में नदी, नालों और निचले इलाकों के आसपास जाने से बचने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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