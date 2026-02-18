Pali Weather Update: पाली में छाई काली घटाएं, खेतों में इसबगोल, कपास और जीरे की फसल पर बरसात की बर्बादी!

Pali Weather Update: मारवाड़ क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर पाली जिले में साफ दिख रहा है. झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से इसबगोल, कपास और जीरे की फसलों को नुकसान पहुंचा है. IMD ने अगले 24 घंटों के लिए आंधी-बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.
Pali Weather Update: मारवाड़ क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. पूरे क्षेत्र में रिमझिम से लेकर तेज बारिश का दौर जारी है, जबकि अरावली क्षेत्र में कई जगहों पर मूसलाधार बरसात दर्ज की गई है. मौसम में आए इस अचानक बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में तैयार खड़ी पकी फसलें इस बरसात से प्रभावित हो रही हैं. खासतौर पर इसबगोल, कपास और जीरे की फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं. लगातार बारिश और ओलावृष्टि ने मारवाड़ क्षेत्र के किसानों के चेहरों पर मायूसी ला दी है.
पाली जिले में मौसम ने आज पूरी तरह से करवट ले ली है. सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं और झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. बीती रात पाली के गाढ़वाला क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों और सड़कों पर बर्फ की परत जम गई. आज भी कई स्थानों पर ओले गिरने की खबर है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंडी हवाओं ने मौसम को और सर्द बना दिया है.
दरअसल, राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है. जयपुर स्थित मौसम विभाग (IMD) ने पाली सहित कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार पाली में आज तेज मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है.
मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों तक क्षेत्र में और बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में प्रशासन और किसान दोनों सतर्क हैं. विभाग ने आमजन को सलाह दी है कि मेघगर्जन के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लें और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. बिजली कड़कने के समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें और मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें.
फिलहाल पाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का रौद्र रूप जारी है. आने वाले घंटों में स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है, खासकर किसानों को अब मौसम के साफ होने का इंतजार है.
