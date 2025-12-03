Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पाली की बेटी याशिका कच्छवाह की कहानी, UPSC में नाकाम लेकिन RAS में गाड़े झंडे

पाली की याशिका ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी से पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी की थी, लेकिन जब वहां सक्सेज नहीं मिली तब ठान लिया कि अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अपने आप को स्थापित करके ही रहेंगी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Sandeep rathore
Published: Dec 03, 2025, 01:47 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 01:47 PM IST

Trending Photos

जोधपुर की वो VIP कॉलोनियां... जहां घर लेने के लिए तरसते हैं लोग! देखते हैं सपना
10 Photos
jodhpur news

जोधपुर की वो VIP कॉलोनियां... जहां घर लेने के लिए तरसते हैं लोग! देखते हैं सपना

MP से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के 4 शानदार किले, परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन
7 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

MP से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के 4 शानदार किले, परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन

राजस्थान में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम, तेज शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम, तेज शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी!

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!
8 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!

पाली की बेटी याशिका कच्छवाह की कहानी, UPSC में नाकाम लेकिन RAS में गाड़े झंडे

Pali News : बॉलीवुड फिल्म बाजीगर का एक सुपरहिट डायलॉग है कि " हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं " और यह डायलॉग कहीं ना कहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2023 के रिजल्ट में 105 भी रैंक हासिल करने वाली याशिका कच्छवाह पर ठीक बैठता है, क्योंकि यशिका ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी से पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी की थी, लेकिन जब वहां सक्सेज नहीं मिली तब ठान लिया कि अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अपने आप को स्थापित करके रहेंगी.

ऐसे में याशिका बताती है कि परिवार और फ्रेंड ने उन्हें हमेशा हौसला दिया और इस हौसले की वजह से वह लगातार मेहनत कर आज इस मुकाम पर है, याशिका ने ये भी कहा कि उनके दादाजी स्व उम्मेदसिंह कच्छवाह जो कि रानी नगरपालिका के 2 बार चेयरमैन रहे है, उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि उनकी पोती किसी बड़े पद पर जाकर जनता की सेवा करें और अब दादा का सपना पूरा भी हुआ है.

याशिका ने बताया कि वह अपने परिवार से दूर रहकर अपनी मेहनत को सफलता में बदलने की पूरी कोशिश में जुट थी और तभी आज परिवार के हर सदस्य को गर्व है. वही के साथ पूरे जिले को भी नाज है कि जिस संकल्प के साथ याशिका कच्छवाह ने मेहनत के साथ पढ़ाई की आज उसका रिजल्ट सभी के सामने है,

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


पाली जिले की रानी कस्बे की मूल निवासी याशिका कच्छवाह ने जोधपुर और जयपुर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है और वह बताती है कि परिवार के साथ दोस्तों का जो सपोर्ट उसके साथ रहा वह सफलता की मुख्य भूमिका है.

याशिका कच्छवाह के पिता विपिन कच्छवाह का रानी कस्बे में ही पेट्रोल पंप है और कई वर्षों से रानी में ही व्यापार कर रहे हैं और अपनी बेटी की सफलता पर विपिन कच्छवाह कहते हैं कि "मेरी बेटी मेरा गुमान है "

याशिका कच्छवाह की सफलता की कहानी पुरानी है लेकिन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगी जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pali Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news