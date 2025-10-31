Zee Rajasthan
बस स्टैंड से नाबालिग को किया अगवा, फिर कई बार किया दुष्कर्म, सूरत से...

Rajasthan Crime: पाली जिले में मई 2025 को पाली शहर की सदर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सदर थाने में दर्ज हुआ. रिपोर्ट के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है.

Published: Oct 31, 2025, 03:56 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 03:56 PM IST

Rajasthan Crime: राजस्थान के पाली जिले में मई 2025 को पाली शहर की सदर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सदर थाने में दर्ज होता है, जिसमें पीड़िता के पिता द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उसकी नाबालिग बेटी को बर क्षेत्र के बस स्टैंड से आरोपी जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

रिपोर्ट के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए मामले की जांच की और नाबालिग को दस्तयाब किया, लेकिन आरोपी फरार था. फरार आरोपी की तलाश में पुलिस ने तकनीकी आधार पर उसका पता लगाते हुए उसे सूरत से गिरफ्तार किया है, जो साड़ी की फैक्ट्री में काम करता था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसके दोस्त की मदद ली, जिसके पास पुलिस कोरियर बॉय बनकर पहुंची. कोरियर का पार्सल देने के लिए पुलिस ने उसके दोस्त को बुलाया तब जाकर उस दोस्त के जरिए आरोपी तक पहुंचा जा सका. अब पुलिस गुजरात के सूरत से आरोपी को गिरफ्तार कर पाली ला चुकी है, जहां उसका मेडिकल करवाया गया है, वहीं पुलिस पूरे मामले की आरोपी से पूछताछ कर रही है.

सदर थाना ASI राजेंद्र सीरवी ने बताया कि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिसको लेकर एसपी आदर्श हिंदू के नेतृत्व में सीओ ग्रामीण रतनाराम देवासी एवं थानाप्रभारी कपूराराम की मॉनिटरिंग में पुलिस की टीम गठित की गई, जिसने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की है. वहीं आरोपी राजू सिंह निवासी बर को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है.

