तलवार लहराते हुए ससुराल पहुंचा युवक, सास-ससुर और पत्नी पर किया ताबड़तोड़ हमला

Pali Crime News: पाली शहर में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवक ने ससुराल में घुसकर पत्नी, सास और ससुर पर हमला कर दिया.
Pali Crime News: राजस्थान के पाली शहर में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवक ने ससुराल में घुसकर पत्नी, सास और ससुर पर हमला कर दिया. युवक बाइक पर सवार होकर ससुराल पहुंचा और तलवार से पत्नी, सास और ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया.
घटना रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी की है. हमले का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक जैकेट में तलवार छिपाकर आते हुए दिखाई दिया. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक पत्नी को पीहर से वापस नहीं भेजे जाने से नाराज था.
नाराज युवक ससुराल पहुंचा और पत्नी को देखते ही उसने तलवार निकालकर हमला कर दिया. इस दौरान जब बीच-बचाव करने सास-ससुर आए तो उनपर भी युवक ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
घटना के बाद आरोपी युवक करीब 30 मिनट तक मोहल्ले में हंगामा करता रहा और तलवार लहराते हुए लोगों को डराता रहा. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत बांगड़ अस्पताल पहुंचाया. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया है.
पाली सीओ सिटी मदन सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की गई है और टोल नाकों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पिछले चार महीनों से विवाद चल रहा था और इसी कारण पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी और ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी. इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.
