Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

तलवार लहराते हुए ससुराल पहुंचा युवक, सास-ससुर और पत्नी पर किया ताबड़तोड़ हमला

Pali Crime News: पाली शहर में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवक ने ससुराल में घुसकर पत्नी, सास और ससुर पर हमला कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Dec 26, 2025, 10:23 PM IST | Updated: Dec 26, 2025, 10:23 PM IST

Trending Photos

New Year पर परिवार संग इन खूबसूरत जगहों की करें सैर, पूरे साल को बनाएं यादगार
6 Photos
Travel Guide

New Year पर परिवार संग इन खूबसूरत जगहों की करें सैर, पूरे साल को बनाएं यादगार

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मसाला मटन, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Marwari masala mutton

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मसाला मटन, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का कहर! इन जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का कहर! इन जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट

नए साल पर ट्रेंड से हटकर प्लान बनाइए, बीकानेर में समय बिताइए! जानें क्यों है बेस्ट ऑप्शन
6 Photos
bikaner news

नए साल पर ट्रेंड से हटकर प्लान बनाइए, बीकानेर में समय बिताइए! जानें क्यों है बेस्ट ऑप्शन

तलवार लहराते हुए ससुराल पहुंचा युवक, सास-ससुर और पत्नी पर किया ताबड़तोड़ हमला

Pali Crime News: राजस्थान के पाली शहर में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवक ने ससुराल में घुसकर पत्नी, सास और ससुर पर हमला कर दिया. युवक बाइक पर सवार होकर ससुराल पहुंचा और तलवार से पत्नी, सास और ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया.

घटना रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी की है. हमले का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक जैकेट में तलवार छिपाकर आते हुए दिखाई दिया. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक पत्नी को पीहर से वापस नहीं भेजे जाने से नाराज था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नाराज युवक ससुराल पहुंचा और पत्नी को देखते ही उसने तलवार निकालकर हमला कर दिया. इस दौरान जब बीच-बचाव करने सास-ससुर आए तो उनपर भी युवक ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

घटना के बाद आरोपी युवक करीब 30 मिनट तक मोहल्ले में हंगामा करता रहा और तलवार लहराते हुए लोगों को डराता रहा. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत बांगड़ अस्पताल पहुंचाया. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया है.

पाली सीओ सिटी मदन सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की गई है और टोल नाकों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पिछले चार महीनों से विवाद चल रहा था और इसी कारण पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी और ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी. इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPali Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news