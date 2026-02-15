Zee Rajasthan
पाली में निजी बस ले बाइक को रौंदा, सिर कुचले जाने से 2 की मौके पर मौत, 1 जोधपुर रेफर

Rajasthan News: पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र में बस और बाइक की टक्कर में दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल है. हादसा खोड गांव के पास हुआ. घायल को जोधपुर रेफर किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Sandeep rathore
Published: Feb 15, 2026, 02:27 PM IST | Updated: Feb 15, 2026, 02:27 PM IST

पाली में निजी बस ले बाइक को रौंदा, सिर कुचले जाने से 2 की मौके पर मौत, 1 जोधपुर रेफर

Pali Road Accident: पाली जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के खोड़-जवाली मार्ग पर निजी बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की खबर फैलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिस के अनुसार तीनों युवक सुबह बाइक से मजदूरी के लिए निकले थे. वे रोज की तरह काम पर जा रहे थे, लेकिन खोड गांव के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार निजी बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे.

हादसे में खोड गांव निवासी गिरधारी (46) पुत्र वालाराम और श्रवण (38) पुत्र ताराराम की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा.

वहीं चांगवा गांव (खोड) निवासी भेराराम पुत्र रामलाल गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर जोधपुर रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही गुड़ा एंदला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी शिव नारायण ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और चालक से पूछताछ की जा रही है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया.

हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था. गांव में मातम छा गया और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. दोनों मृतक परिवार के कमाने वाले सदस्य थे, जिससे घरों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की है, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की है, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके.

