अपने बेटे की शादी का मंडप छोड़ PM मोदी की ‘मन की बात’ देखने पहुंचे BJP अध्यक्ष, पूरा शहर हैरान!

Rajasthan News: पाली में पीएम मोदी की मन की बात का 128वां एपिसोड सर्किट हाउस में देखा गया, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ विवाह कार्यक्रमों के बीच भी शामिल हुए. वहीं, सीएम भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने श्रेयांश राठौड़ के विवाह समारोह में शिरकत कर आशीर्वाद दिया.
Pali News: पाली में शनिवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए खास रहा. एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 128वां एपिसोड पूरे उत्साह के साथ देखा गया, वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र श्रेयांश राठौड़ के विवाह समारोह में राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा भी देखने को मिला. दोनों ही कार्यक्रमों ने शहर के माहौल को राजनीतिक रंग में रंग दिया.
प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मदन राठौड़ ने अपने बेटे के विवाह समारोह के बीच भी इस कार्यक्रम को नहीं छोड़ा. सभी पारिवारिक रस्में चलने के बावजूद वे सर्किट हाउस पहुंचे और LED स्क्रीन पर पूरा एपिसोड देखा. उनके साथ कैबिनेट मंत्री झाबरसिंह खर्रा और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे. नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया.
मन की बात के प्रसारण के दौरान सर्किट हाउस में शांत माहौल देखने को मिला. स्थानीय कार्यकर्ता और नेता ध्यान से प्रधानमंत्री की बातें सुनते दिखाई दिए. लोगों का कहना था कि यह कार्यक्रम सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि देश की दिशा तय करने वाला संवाद बन चुका है.
उधर, शहर में श्रेयांश राठौड़ के विवाह समारोह की तैयारियां पूरे दिन चरम पर रहीं. टैगोर नगर स्थित स्थान पर मेहमानों का तांता लगा रहा. इसी बीच, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पाली पहुंचे. वे शाम को विवाह समारोह में शामिल हुए और नवदंपति को आशीर्वाद दिया. कार्यक्रम के बाद वे सड़क मार्ग से जोधपुर के लिए रवाना हो गए.
वहीं, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी पाली पहुंचीं और विवाह समारोह में शिरकत की. उन्होंने वर-वधु को सुखद एवं समृद्ध दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं. समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी ने नवदम्पत्ति को आशीर्वाद देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की. पाली में एक ही दिन राजनीति और पारिवारिक खुशी का संगम देखने लायक रहा.
