Rajasthan News: कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थानी कहानी संग्रह ‘भरखमा’ के लिए साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला. दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्हें एक लाख रुपये, शॉल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया, जिससे राजस्थानी साहित्य जगत में खुशी की लहर है.
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Jaipur DM Dr. Jitendra Soni: जहां एक ओर प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भारी बोझ होता है, वहीं दूसरी ओर संवेदनाओं की गहराई से भरी लेखनी - ऐसा दुर्लभ संगम बहुत कम देखने को मिलता है. जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने यह साबित कर दिया है कि अगर जज़्बा हो तो सरकारी फाइलों के बीच भी साहित्य की दुनिया रची जा सकती है. राजस्थानी भाषा में लिखे उनके चर्चित कहानी संग्रह “भरखमा” के लिए उन्हें देश के प्रतिष्ठित साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान साहित्य अकादेमी द्वारा प्रतिवर्ष 24 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है और इसे देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है.
दिल्ली में सम्मान, पूरे राजस्थान को गौरव
नई दिल्ली स्थित रवींद्र भवन के कमानी सभागार में आयोजित भव्य समारोह में अकादेमी अध्यक्ष माधव कौशिक ने डॉ. सोनी को एक लाख रुपये का चेक, स्मृति चिह्न और शॉल देकर सम्मानित किया. कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी मुख्य अतिथि रहे, जबकि स्वागत पल्लवी प्रशांत होळकर ने किया और समापन संबोधन कुमुद शर्मा ने दिया.
“भरखमा”: गांव की मिट्टी से निकली कहानियां
“भरखमा” केवल एक कहानी संग्रह नहीं, बल्कि राजस्थान के ग्रामीण जीवन, रिश्तों, संघर्ष और लोकसंस्कृति का जीवंत दस्तावेज है. डॉ. सोनी खुद कहते हैं यह कहानियां उनके बचपन, गांव और आम लोगों के अनुभवों से उपजी हैं. यही कारण है कि इस कृति पर आधारित राजस्थानी फिल्म भी बन चुकी है, जिसने साहित्य और सिनेमा दोनों को नई पहचान दी.
कलेक्टर… और भीतर का संवेदनशील लेखक
29 नवंबर 1981 को हनुमानगढ़ जिले के धन्नासर गांव में जन्मे डॉ. सोनी आज एक सफल प्रशासक हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल यहीं तक सीमित नहीं. वे राजस्थानी और हिन्दी दोनों भाषाओं में कहानी, कविता, डायरी, अनुवाद और संपादन के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अब तक 15 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं. प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद वे मानते है “साहित्य मेरे लिए आत्मिक ऊर्जा का स्रोत है.” एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है.
इस अवसर पर अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करना देश की साहित्यिक एकात्मता को मजबूत करता है. उन्होंने कहा कि सम्मानित सभी साहित्यकार अपनी-अपनी भाषाओं की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि हैं और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को समृद्ध करने का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने इस आयोजन को ‘ऋषि ऋण’ उतारने का सामूहिक प्रयास भी बताया. डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी एक सक्षम प्रशासक होने के साथ-साथ संवेदनशील और प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं. प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने साहित्य साधना को निरंतर जारी रखा है. उनकी रचनाओं में समाज, लोकजीवन, मानवीय संवेदनाओं और समकालीन यथार्थ का प्रभावी चित्रण देखने को मिलता है.
उनकी चर्चित कृति “भरखमा” राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में शुमार है. इसमें ग्रामीण जीवन, मानवीय रिश्तों, संघर्ष और सांस्कृतिक मूल्यों का मार्मिक चित्रण किया गया है. इस कृति की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर आधारित राजस्थानी फिल्म “भरखमा” का निर्माण भी किया जा चुका है, जिसने क्षेत्रीय साहित्य और सिनेमा को नई पहचान दी. डॉ. सोनी को इससे पहले भी कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं. वर्ष 2016 में उनके राजस्थानी कविता संग्रह “रणखार” के लिए साहित्य अकादेमी का युवा पुरस्कार मिला था. वहीं हिन्दी कविता संग्रह “रेगमाल” के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर का ‘सुधींद्र पुरस्कार’ तथा “भरखमा” के लिए राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर का ‘मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार’ भी उन्हें मिल चुका है
साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिलने पर डॉ. सोनी ने इसे राजस्थानी भाषा, लोकजीवन और पाठकों का सम्मान बताया. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच भी साहित्य उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है. “भरखमा” की कहानियाँ उनके बचपन के ग्रामीण अनुभवों, मानवीय रिश्तों और लोकसंस्कृति से प्रेरित हैं. उन्होंने कहा कि उनका प्रयास हमेशा आम आदमी के जीवन की सच्चाई और संवेदनाओं को ईमानदारी से अभिव्यक्त करना रहा है.
उन्होंने इस सम्मान को भावुक और गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि राजस्थानी भाषा, उनके गांव और समाज का सम्मान है. डॉ. सोनी के अनुसार साहित्य व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और एक बेहतर इंसान व प्रशासक बनने में मदद करता है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने सपनों के साथ-साथ समाज और संस्कृति से जुड़कर आगे बढ़ें.
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