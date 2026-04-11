Rajasthan news: ज्योतिबा फुले जयंती पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने किया माल्यार्पण, सामाजिक क्रांति के नायक को किया नमन

Jyotiba Phule Jayanti in Pali: आज पूरा देश महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहा है. इसी कड़ी में पाली जिला मुख्यालय पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने ज्योतिबा फुले सर्कल पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

जिला प्रशासन और गणमान्य जनों ने दी पुष्पांजलि

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री के साथ प्रशासन के आला अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे.बात दें कि जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, प्रशिक्षु आईएएस बिरजु गोपाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) ओम प्रभा ने भी पुष्प अर्पित कर सामाजिक न्याय के अग्रदूत को नमन किया. उपस्थित जनों ने फुले के आदर्शों पर चलने और उनके बताए सामाजिक समरसता के मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया.

सामाजिक न्याय के महानायक, परिचय

महात्मा ज्योतिबा फुले (1827-1890) भारतीय समाज में समानता की नींव रखने वाले सबसे मुखर स्वर थे. फुले ने उस दौर की ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता और जाति उत्पीड़न का कड़ा विरोध किया. उन्होंने शोषितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. वर्ष 1873 में उन्होंने जाति पदानुक्रम के उन्मूलन के लिए 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की. अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने भारत के जाति उत्पीड़न की तुलना अमेरिकी गुलामी से की, जो उस समय के समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था.

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विरासत

बता दें कि 1877 में कृष्णराव पांडुरंग भालेकर द्वारा शुरू किया गया मराठी साप्ताहिक पत्र दीनबंधु, सत्यशोधक समाज की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का प्रमुख जरिया बना था.

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