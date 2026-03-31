पाली में मौसम का अलर्ट! तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Pali Weather: राजस्थान के पाली जिले में 31 मार्च 2026 की शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली. मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार शाम करीब 8 बजे तक पाली और आसपास के इलाकों में मौसम अस्थिर बना हुआ है. दिनभर की गर्मी के बाद अब आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं.

मौसम विभाग ने पाली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसके तहत अगले कुछ घंटों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है. मौसम में इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अचानक आई इस स्थिति ने सतर्कता बढ़ा दी है.

शाम के समय पाली शहर और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में काले बादल छा गए. कई जगहों पर बिजली चमकने और गरजने की आवाजें भी सुनाई दीं. मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति रात तक बनी रह सकती है और बीच-बीच में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. तेज हवाओं के कारण धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है. ऐसे में खुले में रखी वस्तुओं को नुकसान पहुंच सकता है. पेड़ों की टहनियां टूटने या कमजोर संरचनाओं को भी खतरा हो सकता है. प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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मौसम विभाग ने खास तौर पर लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और मौसम सामान्य होने का इंतजार करें. किसानों के लिए भी यह मौसम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अचानक आई बारिश से कुछ फसलों को फायदा हो सकता है, लेकिन तेज हवा और आंधी से नुकसान की आशंका भी बनी हुई है. ऐसे में खेतों में काम कर रहे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

फिलहाल पाली में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आने वाले कुछ घंटों तक बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर अपडेट जारी किए जा रहे हैं.

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