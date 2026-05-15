/Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

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Rajasthan News: पाली के सोजत में 10 साल के आरिफ की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. घटनास्थल पर मिली पूजा सामग्री से तंत्र-मंत्र की आशंका जताई जा रही है. एसपी मोनिका सैन ने मौका मुआयना किया है. फिलहाल पुलिस परिचितों की भूमिका की जांच कर रही है.
Pali News: पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र स्थित रामासनी सांदवान गांव में एक 10 वर्षीय मासूम की बर्बर हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. हत्या के तरीके और घटनास्थल पर मिली सामग्री को देखकर नरबलि और तंत्र-मंत्र की आशंका जताई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है.
मदरसे से घर नहीं लौटा आरिफ
घटनाक्रम के अनुसार, 10 वर्षीय आरिफ खान कल दोपहर मदरसे गया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. शाम को गांव के पास स्थित तालाब किनारे जंगल में बच्चे का खून से सना शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया.
हत्या का खौफनाक तरीका
हत्यारे ने इस मासूम के साथ जो किया, वह किसी भी पत्थर दिल को दहला दे. बता दें कि आरिफ के हाथ और पैरों को लाल कपड़े से तीन जगहों पर बेरहमी से बांधा गया था. चिल्लाने की आवाज बाहर न आए, इसलिए बच्चे के मुंह में उसका खुद का शर्ट ठूंस दिया गया और फिर किसी धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया गया. घटनास्थल पर टूटी हुई मटकी, मौली (पूजा का धागा) और अन्य पूजा सामग्री बिखरी मिली है, जिससे अंदेशा है कि यह हत्या किसी अंधविश्वास या तांत्रिक क्रिया के चलते की गई है.
पुलिस की कार्रवाई, परिचित पर शक
वारदात की गंभीरता को देखते हुए देर रात पाली एसपी मोनिका सैन खुद मौके पर पहुंचीं. एफएसएल (FSL) टीम और डॉग स्क्वायड ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण फिंगरप्रिंट और सबूत एकत्र किए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में किसी परिचित के ही इस वारदात में शामिल होने का संदेह है. पुलिस हर छोटे-बड़े एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है.
अस्पताल में तनाव और वार्ता
फिलहाल मासूम आरिफ के शव को सोजत राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. हत्यारे की तुरंत गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में रोष है.आज प्रशासन और परिजनों के बीच मुआवजे और निष्पक्ष जांच को लेकर वार्ता का दौर चलने की उम्मीद है. पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है.
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