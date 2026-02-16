कौन थे राजस्थान के ओम बन्ना? जानिए उनकी अनोखी कहानी

Pali News: ओम बन्ना मंदिर राजस्थान के पाली-जोधपुर रास्ते पर रोहट और पाली के बीच बाण्डाई गांव में हैं. यह मंदिर आज आस्था, विश्वास और रहस्य का अद्भुत संगम है, जहां किसी देवी-देवता की प्रतिमा नहीं बल्कि एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है.

इसके चलते यह स्थल 'बुलेट बाबा' के नाम से भी पूरी दुनिया में फेमस है. इस रास्ते से से जाने वाले वाहन चालक यहां रुककर हाथ जोड़े बिना बिना आगे नहीं जाते हैं.

कौन हैं ओम बन्ना?

ओम बन्ना का असली नाम ओम सिंह राठौड़ बताया जाता है, जो पाली जिले के चोटिला गांव के रहने वाले थे. कहा जाता है साल 1988 में वे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से ससुराल से लौट रहे थे. इसी जगह पर उनकी बाइक एक पेड़ से टकरा गई और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई. वहीं, हादसे के बाद रोहट थाना पुलिस मोटरसाइकिल को अपने साथ ले गई, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं सामने आईं, जिसने इस जगह को रहस्य से जोड़ दिया.

लोगों की मान्यताओं के मुताबिक, बाइक बार-बार थाने से गायब होकर खुद दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाती थी. पुलिस ने इसे रोकने के लिए जंजीरों से बांधा लेंकिन वह फिर उसी स्थान पर चली जाती है.

इसके बाद आखिरी में ग्रामीणों ने इसे दैवी संकेत मानकर बाइक को वहीं स्थापित कर दिया और समय के साथ यहां एक मंदिर का निर्माण कर दिया. अब हर रोज ओम बन्ना मंदिर में सुबह और शाम आरती की जाती है.

दूर-दूर से आते हैं भक्त

आरती के दौरान घंटा-घड़ियाल, ढोल और थालियों की आवाज के बीच भजन गाए जाते हैं. साथ ही धूप-दीप और पूजा की समस्त व्यवस्था स्थानीय लोग करते हैं. यहां आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा, पारिवारिक सुख-शांति और मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं.

इस जगह पर नागौर, पाली, जोधपुर के साथ मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं. कई भक्तों का विश्वास है कि यहां श्रद्धा से मत्था टेकने पर उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं. इसी की वजह से लोग साल में कई बार यहां धोक लगाने आते हैं.

लोगों के बीच चर्चा का विषय

इस मोटरसाइकिल के रहस्यमय कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं और लोग इस कहानी को यहां आने वाले भक्तों को सुनाते हैं. वर्तमान पुलिस अधिकारी इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते लेकिन बुजुर्ग ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने यह घटनाक्रम खुद अपनी आंखों से देखा था. भक्तों के यह भी विश्वास है कि देवल की स्थापना करने के बाद से इस जगह पर कोई बड़ा सड़क हादसा घटित नहीं हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pali Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

