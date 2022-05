राजस्थान में निकली फर्स्ट ग्रेड टीचर्स की वैकेंसी, जानें कैसे करें अप्लाई, पढ़ें पूरी डिटेल

Jaitran: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. आरपीएम यानी की राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) ने संस्कृत डिपार्टमेंट (Sanskrit Department) में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकली है. इसके तहत संस्कृत शिक्षा विभाग (Sanskrit Education Department) में स्कूल लेक्चरर के 102 पदों पर भर्ती की जाएगी.

इन पदों पर 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 16 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. यह प्रक्रिया 14 जून तक चलेगी. भर्ती प्रक्रिया में कैंडिडेट सिर्फ SSO आईडी के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- RPSC Recruitment 2022: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खबर, 6 हजार पदों के लिए आज से करें आवेदन

आयु सीमा का रखें ध्यान

संस्कृत विभाग में निकली लेक्चरर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में 21 से 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे. कैंडिडेट की उम्र की गणना 1 जुलाई 2022 को आधार मानकर की जाएगी.

ऐसे होगा सेलेक्शन

कैंडिडेट का सेलेक्शन प्रतियोगी परीक्षा (Competitive exam) के माध्यम से किया जाएगा. जरूरू होने पर आयोग द्वारा आंसर शीट के मूल्यांकन में स्केलिंग/सामान्यीकरण (Normalization) प्रणाली को अपनाया जा सकेगा.

कितना लगेगा परीक्षा शुल्क

सामान्य (अनारक्षित) वर्ग एवं प्रदेश के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes / Most Backward Classes) के कैंडिडेट के लिए 350 रुपये.

प्रदेश के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी (Non Creamy Layer) के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes/Most Backward Classes) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए के लिए 250 रुपए

निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के कैंडिडेट के लिए 150 रुपये

टी.एस.पी क्षेत्र के एससी/एसटी एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदक के लिए 150 रुपये

ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आवेदक को राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक को क्लिक या SSO पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से लॉग इन करना होगा. इसके बाद सिटीजन ऐप (G2C) में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल (Recruitment Portal) का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा.

किन-किन डॉक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता

सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (One Time Registration) करने के लिए कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि (Birthdate), लिंग, सेकेंडरी/ समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड (Aadhar Card)/ पैन कार्ड (Pan Card)/ वोटर कार्ड (Voter Card)/ ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) आई. डी. में से किसी एक ID प्रूफ की जानकारी भरनी होगी. साथ ही सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे. आवेदक को परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म (Online Form) भरने के बाद वेब साइट पर ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) करना होगा. फिर एप्लिकेशन आईडी जनरेट करनी होगी.