गौ-रक्षा और संस्कृति का संदेश दे रही राजस्थानी फिल्म ‘एकलो रबारी’, प्रीमियर में पहुंचे ओटाराम जी देवासी

Eklo Rabari Premiere: राजस्थानी फिल्म एकलो रबारी लॉन्च हो गई है. हाल ही में स्थानीय साईं लक्ष्मी सिनेमा में एक्टर अभिनेता गौरव देवासी की बहुचर्चित फिल्म ‘एकलो रबारी’ का भव्य प्रीमियर और लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर सिनेमा हॉल पूरी तरह सेलिब्रेशन के माहौल में नजर आया. इसमें राजनीति, धर्म, प्रशासनिक और समाज सेवा से जुड़ी कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी ने इसे और अधिक विशेष बना दिया.

फिल्म के संदेश और उद्देश्य की हुई सराहना

फिल्म की लॉन्चिंग के अवसर पर आध्यात्मिक गुरु श्री तीर्थगिरी जी महाराज भी पहुंचे. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी, पूर्व मंत्री भूपेंद्र देवासी, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित और भाजपा जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी उपस्थित रहे. इन सभी अतिथियों ने फिल्म के संदेश और उद्देश्य की सराहना की.



समाज के लिए प्रेरणादायक है यह फिल्म

इसके अलावा प्रशासनिक स्तर से एसडीएम हरिसिंह देवल, हार्दिक देवासी, फिल्म के निर्देशक गोपाल देसाई, हरेश सिंह भाटी, पीरा राम सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद रहीं. सभी अतिथियों ने एक स्वर में फिल्म को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गौ-वंश संरक्षण और गौ-हत्या के विरोध को प्रमुखता से दर्शाया

फिल्म ‘एकलो रबारी’ केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को एक मजबूत और सार्थक संदेश देने का प्रयास करती है. फिल्म में गौ-वंश संरक्षण और गौ-हत्या के विरोध को प्रमुखता से दर्शाया गया है. साथ ही, यह फिल्म सर्व समाज में आपसी समरसता, भाईचारे और एकता का संदेश देती है.

परंपराओं से लोगों को जोड़ेगी फिल्म

फिल्म के माध्यम से राजस्थानी संस्कृति, परंपराओं और भारतीय मूल्यों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे दर्शक अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव महसूस कर सकें. यही वजह है कि यह फिल्म सामाजिक सरोकारों से जुड़ी एक मजबूत कड़ी के रूप में देखी जा रही है. प्रीमियर के दौरान दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने फिल्म की जमकर प्रशंसा की. उनका कहना था कि इस तरह की फिल्में समाज को सही दिशा दिखाने के साथ-साथ युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करती हैं. निर्देशक गोपाल देसाई और मुख्य कलाकार गौरव देवासी व हार्दिक देवासी के अभिनय और प्रयासों को भी खूब सराहा गया.

कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने बताया कि यह फिल्म हमारी संस्कृति और गौ-माता के सम्मान की लड़ाई को बड़े पर्दे पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है. सर्व समाज का साथ इस संदेश को और अधिक मजबूती देता है. बता दें कि एक साधारण परिवार में पले-बढ़े गौरव का बचपन आम ग्रामीण बच्चों जैसा ही था. कभी स्कूल जाना, तो कभी बकरियां चराना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था लेकिन इन सबके बीच उनके दिल में एक सपना पल रहा था- एक्टर बनने का सपना. इसे वह बखूबी सार्थक कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pali Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-