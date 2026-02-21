देसी पहनावे पर उड़ाया मजाक, पाली की बहुरिया ने अंग्रेजी में दे दिया झन्नाटेदार जवाब, वीडियो वायरल

Pali Viral Video: Never judge a book by its cover... यह कहावत आपने कभी न कभी सुनी होगी. वैसे यह एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक राजस्थानी वीडियो के जरिए सच साबित होती नजर आ रही है. देखते ही समझ जाएंगे कि किसी की वेशभूषा या बाहरी रूप देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

दरअसल, इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में सजी एक महिला नजर आती है. महिला पूरी तरह देसी अंदाज में तैयार दिखाई देती है. वीडियो में एक शख्स उससे किसी जगह का रास्ता पूछता है. बातचीत के दौरान वह व्यक्ति महिला को कम पढ़ा-लिखा समझते हुए कमेंट करता है कि यह भला अंग्रेजी क्या समझ पाएगी.

मजा तो तब आता है जब अगले ही पल कहानी पलट जाती है. महिला उसी शख्स को शानदार अंग्रेजी में रास्ता समझाना शुरू कर देती है. उसका कॉन्फिडेंस देखकर सामने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता है. महिला न सिर्फ सही रास्ता बताती है बल्कि यह भी साबित कर देती है कि पारंपरिक पहनावा किसी की शिक्षा या ज्ञान का पैमाना नहीं हो सकता.

वीडियो में महिला का कॉन्फिडेंस और अंग्रेजी बोलने का स्टाइल लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है. यही कारण है कि यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को करीब 2.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जबकि 2.5 मिलियन से अधिक लोग इसे देख चुके हैं. लगातार बढ़ते व्यूज और प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत हैं कि लोग इस संदेश को पसंद कर रहे हैं.

यूजर्स कमेंट सेक्शन में महिला की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी उसके कपड़ों या बोलचाल के अंदाज से आंकना गलत है. कई लोगों ने इसे स्टीरियोटाइप सोच पर करारा तमाचा बताया है.

यह वायरल वीडियो समाज को एक अहम सीख देता है- किसी की बाहरी साज-सज्जा देखकर उसके ज्ञान, शिक्षा या क्षमता का अनुमान लगाना गलत है. असली पहचान व्यक्ति की सोच और प्रतिभा से होती है, न कि उसके पहनावे से.

