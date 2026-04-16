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Jaipur: जयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, हमले के बाद अस्पताल पहुंचे दो युवक

Jaipur News: जयपुर के पिंजरा पोल गौशाला क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक ने दो बाइक सवार युवकों को निशाना बनाया. कुत्तों के पीछा करने से दोनों युवक बाइक समेत पोल से टकरा गए, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited byAnsh RajReported bySandeep rathore
Published: Apr 16, 2026, 10:43 AM|Updated: Apr 16, 2026, 10:43 AM
Jaipur: जयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, हमले के बाद अस्पताल पहुंचे दो युवक
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Stray dogs Jaipur: जयपुर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इन कुत्तों के हमलों से आम नागरिकों की जिंदगी मुश्किल हो गई है. प्रशासन की ओर से इस समस्या पर पूरी तरह उदासीनता बरती जा रही है, जिसके कारण लगातार घटनाएं हो रही हैं.


इसी क्रम में पाली शहर के पिंजरा पोल गौशाला क्षेत्र में एक बार फिर आवारा कुत्तों ने दो बाइक सवार युवकों को निशाना बनाया. कुत्तों के पीछा करने से घबराए दोनों युवक अपने बाइक पर काबू नहीं रख पाए और तेज गति से पोल से टकरा गए. इस दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पिछले कई महीनों से आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है. रात के समय तो लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं. बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद नगर निगम और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. इस उदासीनता को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है.

कुत्ता काट ले तो क्या करें?
चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई कुत्ता काट ले तो तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए:

तुरंत घाव को धोएं: काटे गए स्थान को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से अच्छे से धोएं.

एंटीसेप्टिक लगाएं: घाव पर तुरंत एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं.

रेबीज वैक्सीन: तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में रेबीज वैक्सीन (ARV) लगवाएं. रेबीज की दवा समय पर लगने पर 100% सुरक्षित है.

झाड़-फूंक से बचें: कई लोग घाव पर झाड़-फूंक करवाते हैं, जो बेहद खतरनाक है. इससे रेबीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

रेबीज से बचाव के उपाय

आवारा कुत्तों से दूरी बनाकर रखें.

कुत्तों को भोजन देने या उनके पास जाने से बचें.

रात में अकेले घूमने से परहेज करें.

अगर आपके इलाके में कुत्तों की संख्या ज्यादा है तो तुरंत स्थानीय नगर निगम या पशु चिकित्सा विभाग को सूचित करें.


नगर निगम को अब इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनका टीकाकरण करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की दिशा में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा शहर में ऐसे हादसे और बढ़ते जाएंगे.

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