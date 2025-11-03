Zee Rajasthan
रोहट में वाटर वर्क्स परिसर में नीम के पेड़ काटे, ग्रामीणों में फूटा गुस्सा

Rajasthan News: रोहट के डूंगरपुर वाटर वर्क्स परिसर में बिना कारण आधा दर्जन हरे-भरे नीम के पेड़ काटे जाने पर ग्रामीणों में रोष है. वन विभाग और पटवारी ने जांच में लकड़ी बेचते लोगों को पकड़ा. ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Sandeep rathore
Published: Nov 03, 2025, 04:37 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 04:37 PM IST

रोहट में वाटर वर्क्स परिसर में नीम के पेड़ काटे, ग्रामीणों में फूटा गुस्सा

Pali News: एक तरफ जहां राज्य सरकार "एक पेड़ मां के नाम" जैसे अभियानों पर करोड़ों रुपये खर्च कर पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता पैदा कर रही है, वहीं दूसरी ओर रोहट उपखंड के डूंगरपुर गांव स्थित वाटर वर्क्स परिसर में बिना किसी ठोस कारण के लगभग आधा दर्जन हरे-भरे और कई वर्षों पुराने नीम के पेड़ों को काट दिए जाने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया है.

ग्रामीणों का कहना है कि ये पेड़ न तो किसी के रास्ते में बाधा डाल रहे थे और न ही किसी निर्माण कार्य में, फिर भी इनकी कटाई कर दी गई. पर्यावरण प्रेमियों ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि ऐसी बिना अनुमति कटाई से न केवल पर्यावरण असंतुलन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय जलवायु और भूजल स्तर पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा.

प्रशासन और वन विभाग की कार्रवाई
पेड़ों की कटाई की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन को सूचित किया. इसके बाद जलदाय विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

जांच टीम

वनरक्षक मूलाराम बिश्नोई और डूंगरपुर हल्का पटवारी ज्योति चारण ने संयुक्त रूप से मौके पर जाकर जांच की. जांच के दौरान, मौके पर रुमालनाथ, जब्बरनाथ, पीएचईडी ठेकेदार के पम्प चालक लूंबाराम पटेल, और नरपतराम मेघवाल को काटे गए पेड़ों की लकड़ियां बेचने की फिराक में पाया गया.

इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी राजाराम सरगरा, पृथ्वीराज जैन, गोपाल बिश्नोई सहित अनेक जागरूक नागरिक और ग्रामीण मौजूद थे और उन्होंने प्रशासन के समक्ष भारी रोष जताया. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पर्यावरण विरोधी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pali news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

