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जबड़े में फंसा कर बच्ची को घसीटा, बुरी तरह नोचा, 12 टांके लगे तब रुका सिर से बहता खून

Dog Attack Rajasthan: पाली के सेरावा गांव में 2 साल की मासूम संगीता पर आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्ची का सिर जबड़े में पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया.
 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 10, 2026, 08:40 AM|Updated: May 10, 2026, 08:40 AM
जबड़े में फंसा कर बच्ची को घसीटा, बुरी तरह नोचा, 12 टांके लगे तब रुका सिर से बहता खून
Image Credit: Dog Attack Rajasthan:

Pali Dog Attack News: पाली बाली क्षेत्र के नाना थाना अंतर्गत सेरावा (शेरावाला) गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. घर में सो रही 2 साल की मासूम बच्ची पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्ची का सिर जबड़े में दबोच लिया और उसे घसीटकर बाहर ले जाने लगा. बच्ची की जान बचाने के लिए उसकी मां ने लाठी से कुत्ते पर हमला कर उसे भगा दिया.


घटना की पूरी डिटेल
7 मई की रात करीब 10 बजे नाना थाना क्षेत्र के सेरावा गांव में यह भयानक घटना हुई. चकूबाई की 2 वर्षीय बेटी संगीता घर के चौक में पलंग पर सो रही थी. उसके दो भाई कुछ दूरी पर सो रहे थे. पति सवाराम गरासिया काम से अभी तक नहीं लौटे थे. घर का गेट खुला होने के कारण एक कुत्ता अंदर घुस आया और सोती हुई बच्ची पर हमला बोल दिया.

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कुत्ते ने बच्ची के सिर को जबड़े में कस लिया और पलंग से नीचे गिराकर घसीटने लगा. बच्ची के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर मां चकूबाई दूसरे कमरे से दौड़कर आई. उसने बच्ची को कुत्ते के जबड़े से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कुत्ता नहीं छोड़ा तो पास पड़ी लकड़ी की लाठी से कुत्ते के सिर पर लगातार वार किए. इसके बाद कुत्ता बच्ची को छोड़कर भाग निकला.

12 टांके आए, हालत गंभीर
परिजनों ने तुरंत बच्ची को नाना कस्बे के सरकारी अस्पताल ले जाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के सिर पर गहरे घाव थे. कुल 12 टांके लगाए गए. घटना के तीन दिन बाद भी शनिवार को बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था.


डॉक्टरों का बयान
पाली के बांगड़ अस्पताल के अधीक्षक डॉ. कैलाश परिहार ने बताया कि बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल आई थी. तीन दिन के इलाज के बाद अब उसकी हालत में सुधार है और वह खतरे से बाहर है. हालांकि अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है.


मां का दर्द
मां चकूबाई ने बताया, “मैं काम कर रही थी. बेटी के चीखने की आवाज सुनते ही भागी. कुत्ता उसका सिर पकड़े हुए था और घसीट रहा था. मैंने लाठी से मारा तो जाकर छोड़ा. अगर थोड़ी देर और लग जाती तो पता नहीं क्या हो जाता.

स्थानीय स्तर पर चिंता
इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. खासकर रात के समय बच्चों के लिए इन कुत्तों से खतरा बना रहता है. लोग अब प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और टीकाकरण की मांग कर रहे हैं. नाना थाना पुलिस ने मामले की जानकारी ले ली है. हालांकि अभी तक लिखित शिकायत नहीं होने के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.


सावधानी की अपील
पाली जिले सहित पूरे राजस्थान में गर्मियों के मौसम में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले बढ़ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चों को अकेला न छोड़ें और घर के आसपास आवारा कुत्तों से सतर्क रहें.

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Rajasthan Dog Attack

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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