पाली में भीषण सड़क हादसे के बाद मची चीख-पुकार, हाईवे पर मौत का मंजर देख कांपी रूह, दो मासूमों ने तड़पकर तोड़ा दम

Pali Bus Accident: पाली जिले के खारड़ा क्षेत्र में जोधपुर-पाली हाईवे पर एक भीषण बस हादसा हुआ. अहमदाबाद से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस रात के समय अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक यात्री घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू किया गया. 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि बस की गति तेज थी और चालक का नियंत्रण अचानक बिगड़ गया, जिससे यह हादसा हुआ.
स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.
