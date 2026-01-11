Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के होनहार छात्र की कजाकिस्तान में सड़क हादसे में मौत, दर्दनाक घटना से परिवार तबाह, सिर्फ 6 महीने की बची थी पढ़ाई

Pali News: पाली जिले के सादड़ी (सादड़ी) निवासी करण परमार, जो कजाकिस्तान के अल्माटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई. करण परमानंद परमार के इकलौते बेटे थे और उनकी पढ़ाई पूरी होने में सिर्फ 4-6 महीने बाकी थे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Sandeep rathore
Published: Jan 11, 2026, 08:53 AM IST | Updated: Jan 11, 2026, 08:53 AM IST

Trending Photos

मंदी की फिसलन में फिसले सोने-चांदी के भाव, गिरावट के साथ आज इस रेट पर मिलेगा 10 ग्राम गोल्ड, सिल्वर भी हुई सस्ती
6 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

मंदी की फिसलन में फिसले सोने-चांदी के भाव, गिरावट के साथ आज इस रेट पर मिलेगा 10 ग्राम गोल्ड, सिल्वर भी हुई सस्ती

शेखावाटी से लेकर झुंझुनू तक शीतलहर मचाएगी कोहराम, चूरू में तो 'एक्सट्रीम कोल्ड वेव' का अलर्ट, पलटी मारने वाला है राजस्थान का मौसम
8 Photos
Rajasthan Weather Update

शेखावाटी से लेकर झुंझुनू तक शीतलहर मचाएगी कोहराम, चूरू में तो 'एक्सट्रीम कोल्ड वेव' का अलर्ट, पलटी मारने वाला है राजस्थान का मौसम

भीषण ठंड से कड़कड़ाएंगी लोगों की हड्डियां, राजस्थान के इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

भीषण ठंड से कड़कड़ाएंगी लोगों की हड्डियां, राजस्थान के इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का रोमांच, धोरों पर थिरकते ऊंटों ने किया सैलानियों को हैरान
7 Photos
Rajasthan tourism

बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का रोमांच, धोरों पर थिरकते ऊंटों ने किया सैलानियों को हैरान

राजस्थान के होनहार छात्र की कजाकिस्तान में सड़क हादसे में मौत, दर्दनाक घटना से परिवार तबाह, सिर्फ 6 महीने की बची थी पढ़ाई

Rajasthan Student Dies in Kazakhstan: पाली जिले के सादड़ी (सादड़ी) निवासी एमबीबीएस छात्र करण परमार की कजाकिस्तान में सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई. करण परमानंद परमार के इकलौते पुत्र थे और कजाकिस्तान के अल्माटी शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे. उनकी पढ़ाई पूरी होने में महज 4 से 6 महीने ही बाकी थे. शव 10 जनवरी को पैतृक गांव सादड़ी पहुंचा, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया. पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

हादसा 6-7 जनवरी की सुबह अल्माटी शहर के नजदीक हुआ. जानकारी के अनुसार, करण अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए कार से जा रहे थे. कार में कुल तीन युवक सवार थे. चालक को नींद आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और तेज रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस भीषण हादसे में कार में सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों में करण परमार के अलावा एक युवक बहरोड़ (हरियाणा) और दूसरा सीकर (राजस्थान) का निवासी बताया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन ने परिजनों को सूचित किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परिवार और परिजनों पर गहरा सदमा

करण परमार के पिता परमानंद परमार एक साधारण परिवार से हैं. करण ने काफी मेहनत से विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया था और परिवार की उम्मीदों का केंद्र थे. उनके बड़े होने वाले डॉक्टर बनने के सपने चकनाचूर हो गए. अंतिम संस्कार के दौरान गांव के लोग, रिश्तेदार और स्थानीय नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे. कई लोगों ने करण को याद करते हुए कहा कि वह बहुत मेहनती, मिलनसार और पढ़ाई में होशियार छात्र था.

इस घटना के बाद सादड़ी और आसपास के क्षेत्र में लोगों ने विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और नियमित संपर्क की मांग की है. कई अभिभावक अब चिंतित हैं कि उनके बच्चे विदेश में सुरक्षित रहें. परिवार ने प्रशासन से दुर्घटना की पूरी जांच और बीमा क्लेम प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news