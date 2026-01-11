राजस्थान के होनहार छात्र की कजाकिस्तान में सड़क हादसे में मौत, दर्दनाक घटना से परिवार तबाह, सिर्फ 6 महीने की बची थी पढ़ाई

Rajasthan Student Dies in Kazakhstan: पाली जिले के सादड़ी (सादड़ी) निवासी एमबीबीएस छात्र करण परमार की कजाकिस्तान में सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई. करण परमानंद परमार के इकलौते पुत्र थे और कजाकिस्तान के अल्माटी शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे. उनकी पढ़ाई पूरी होने में महज 4 से 6 महीने ही बाकी थे. शव 10 जनवरी को पैतृक गांव सादड़ी पहुंचा, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया. पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

हादसा 6-7 जनवरी की सुबह अल्माटी शहर के नजदीक हुआ. जानकारी के अनुसार, करण अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए कार से जा रहे थे. कार में कुल तीन युवक सवार थे. चालक को नींद आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और तेज रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस भीषण हादसे में कार में सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों में करण परमार के अलावा एक युवक बहरोड़ (हरियाणा) और दूसरा सीकर (राजस्थान) का निवासी बताया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन ने परिजनों को सूचित किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परिवार और परिजनों पर गहरा सदमा

करण परमार के पिता परमानंद परमार एक साधारण परिवार से हैं. करण ने काफी मेहनत से विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया था और परिवार की उम्मीदों का केंद्र थे. उनके बड़े होने वाले डॉक्टर बनने के सपने चकनाचूर हो गए. अंतिम संस्कार के दौरान गांव के लोग, रिश्तेदार और स्थानीय नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे. कई लोगों ने करण को याद करते हुए कहा कि वह बहुत मेहनती, मिलनसार और पढ़ाई में होशियार छात्र था.

इस घटना के बाद सादड़ी और आसपास के क्षेत्र में लोगों ने विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और नियमित संपर्क की मांग की है. कई अभिभावक अब चिंतित हैं कि उनके बच्चे विदेश में सुरक्षित रहें. परिवार ने प्रशासन से दुर्घटना की पूरी जांच और बीमा क्लेम प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-