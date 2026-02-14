Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

FSL वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में कांस्टेबल की हुई मौत

Pali News: पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब 10:30 बजे भीषण सड़क हादसे में एफएसएल वैन में तैनात कांस्टेबल दुर्गादान की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep rathore
Published: Feb 14, 2026, 10:59 PM IST | Updated: Feb 14, 2026, 10:59 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं चिकन तंदूरी, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Marwadi chicken tandoori

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं चिकन तंदूरी, जानें रेसिपी और फायदे

फिर चमका सोना-चांदी! क्या बनने जा रहा है नया रिकॉर्ड? जानें क्या हैं आज के रेट
7 Photos
Jaipur Gold Silver Rate Today

फिर चमका सोना-चांदी! क्या बनने जा रहा है नया रिकॉर्ड? जानें क्या हैं आज के रेट

क्या राजस्थान के किसानों का खत्म होगा इंतजार? PM-Kisan को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

क्या राजस्थान के किसानों का खत्म होगा इंतजार? PM-Kisan को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, बारिश से भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, बारिश से भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना!

FSL वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में कांस्टेबल की हुई मौत

Pali News: पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब 10:30 बजे भीषण सड़क हादसे में एफएसएल वैन में तैनात कांस्टेबल दुर्गादान पुत्र जेठूदान चारण मूल निवासी सरवड़ी चारणान की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, एक ढाबे के बाहर खड़ी एफएसएल टीम की वैन को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी.

हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल दुर्गादान को तत्काल बागड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पाली पुलिस लाइन में SP आदर्श सिधू सहित पुलिस अधिकारियों द्वारा राजकीय सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित की गई. वहीं जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सरवड़ी चारणान पहुंचा, जहां उनकी अंतिम विदाई में सरवड़ी चारणान सहित आस पास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस विभाग की ओर से उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. रतनसिंह गार्ड इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इसके बाद जवान को ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक अमरसिंह रतनू, सहायक पुलिस अधीक्षक देरावरसिंह सोढा, सीआई चंद्रसिंह भाटी, एसआई दुर्गाराम समदड़ी, रूघाराम सहित पुलिस अधिकारीयो व जवानों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी शामिल हुए. पूरे गांव ने अपने सपूत को अश्रुपूरित विदाई दी. आज उसी को अंतिम विदाई देने की घड़ी आ गई. पिता की सिसकियों ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं. माहौल में सिर्फ दर्द, खामोशी और आंसुओं की गवाही थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPali Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news