FSL वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में कांस्टेबल की हुई मौत

Pali News: पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब 10:30 बजे भीषण सड़क हादसे में एफएसएल वैन में तैनात कांस्टेबल दुर्गादान की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई.
Trending Photos
Pali News: पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब 10:30 बजे भीषण सड़क हादसे में एफएसएल वैन में तैनात कांस्टेबल दुर्गादान पुत्र जेठूदान चारण मूल निवासी सरवड़ी चारणान की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, एक ढाबे के बाहर खड़ी एफएसएल टीम की वैन को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी.
हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल दुर्गादान को तत्काल बागड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पाली पुलिस लाइन में SP आदर्श सिधू सहित पुलिस अधिकारियों द्वारा राजकीय सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित की गई. वहीं जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सरवड़ी चारणान पहुंचा, जहां उनकी अंतिम विदाई में सरवड़ी चारणान सहित आस पास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.
पुलिस विभाग की ओर से उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. रतनसिंह गार्ड इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इसके बाद जवान को ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक अमरसिंह रतनू, सहायक पुलिस अधीक्षक देरावरसिंह सोढा, सीआई चंद्रसिंह भाटी, एसआई दुर्गाराम समदड़ी, रूघाराम सहित पुलिस अधिकारीयो व जवानों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी शामिल हुए. पूरे गांव ने अपने सपूत को अश्रुपूरित विदाई दी. आज उसी को अंतिम विदाई देने की घड़ी आ गई. पिता की सिसकियों ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं. माहौल में सिर्फ दर्द, खामोशी और आंसुओं की गवाही थी.
यह भी पढ़ें-पुलिस कांस्टेबल की शादी में शामिल हुए तस्कर और अपराधी, SP अमित बुडानिया ने किया बर्खास्त
यह भी पढ़ें-बोडीगामा बड़ा में क्वार्ट्ज फैक्ट्री की धूल से बदला गांवों का हुलिया, बीमारी की चपेट में ग्रामीण
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPali Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!