/पाली में सरकारी स्कूल का दरवाजा तोड़ने का वीडियो वायरल, छात्रों की हरकत पर मचा बवाल

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Rajasthan Viral Video: राजस्थान के पाली जिले में सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के बामनेरा गांव स्थित राजकीय विद्यालय में दो युवकों द्वारा कक्षा का दरवाजा तोड़ने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में आक्रोश देखा गया. वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय प्रशासन सक्रिय हुआ और मामले की जांच शुरू कर दी गई.
विद्यालय के प्रधानाचार्य फिरोज खान ने बताया कि वर्तमान में विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है. वायरल वीडियो के आधार पर की गई प्रारंभिक जांच में गांव के कुछ छात्रों के शामिल होने की संभावना सामने आई है. इसके बाद संबंधित छात्रों के परिजनों को विद्यालय बुलाकर घटना की जानकारी दी गई तथा भविष्य में ऐसी हरकत नहीं दोहराने की समझाइश की गई.
प्रशासक सरपंच रमणीक त्रिवेदी ने बताया कि अभिभावकों को पूरे मामले से अवगत कराया गया, जिसपर उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके बच्चे आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे. शिक्षा विभाग CBEO जीवाराम कुमावत ने भी बताया कि छात्रों और उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश दी गई है. यह घटना आज की युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया रील और वीडियो बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी सवाल खड़े करती है.
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कई बार लाइक और प्रसिद्धि पाने की होड़ में युवा ऐसे कदम उठा लेते हैं, जो उनके भविष्य और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. अभिभावकों को बच्चों की मोबाइल गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए उन्हें अनुशासन, नैतिक मूल्यों और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना आवश्यक है. विद्यालय जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना न केवल गलत है, बल्कि यह शिक्षा के प्रति घटती संवेदनशीलता को भी दर्शाता है.
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