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पाली का "हर गंगा कुंड धाम" बना आस्था और रहस्य का केंद्र, गौमुख से 12 महीने बहता है जल

Har Ganga Kund Dham: पाली में अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित हर गंगा कुंड धाम धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है. यहां मंदिर के नीचे गौमुख से सालभर लगातार निर्मल जल बहता रहता है, जिसका स्रोत आज भी रहस्य बना हुआ है.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jul 18, 2026, 07:55 PM|Updated: Jul 18, 2026, 07:55 PM
पाली का "हर गंगा कुंड धाम" बना आस्था और रहस्य का केंद्र, गौमुख से 12 महीने बहता है जल
Image Credit: Har Ganga Kund DhamSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Har Ganga Kund Dham: राजस्थान के पाली जिले के बाली उपखंड क्षेत्र के बीजापुर गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हर गंगा कुंड धाम अपनी धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी विशेषताओं के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

मंदिर के नीचे गौमुख से लगातार निकलता है निर्मल जल

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लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह धाम श्रद्धालुओं के साथ-साथ शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों को भी अपनी ओर खींचता है. इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता मंदिर के नीचे गौमुख से लगातार निकलने वाला निर्मल जल है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह जल वर्षभर बिना रुके बहता रहता है. इसकी उत्पत्ति का स्पष्ट स्रोत आज तक सामने नहीं आ सका है, जिसके कारण यह स्थान वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है.

आज भी यहां भीम के पदचिह्न होने का दावा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय हर गंगा कुंड धाम में बिताया था. यहां आज भी भीम के पदचिह्न होने का दावा किया जाता है, जिन्हें देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसके अलावा यहां स्थित एक विशाल पर्वत शेषनाग की आकृति जैसा दिखाई देता है, जो इस स्थान की धार्मिक मान्यताओं को और अधिक मजबूत करता है.

दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु

अरावली की हरियाली, प्राकृतिक जलधाराएं, शांत वातावरण और पौराणिक कथाओं से जुड़ा यह धाम धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है. सावन, महाशिवरात्रि तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.

हर गंगा कुंड धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और रहस्य का ऐसा संगम है, जहां धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ प्राकृतिक और वैज्ञानिक जिज्ञासा भी लोगों को बार-बार यहां आने के लिए प्रेरित करती है. हालांकि पांडवों के प्रवास, भीम के पदचिह्न और शेषनाग पर्वत से जुड़ी बातें स्थानीय मान्यताओं पर आधारित हैं, जबकि गौमुख से निकलने वाले जल के स्रोत पर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी शोध का विषय है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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