'कहते थे छोटे भाई को मार डालेंगे, फिर बंद कमरे में मेरे साथ...' पढ़िए टोंक की नाबालिग पीड़िता की दर्दनाक आपबीती

Tonk Crime News: टोंक जिले के दूनी पुलिस थाना क्षेत्र में 10 साल की नाबालिग छात्रा के साथ हॉस्टल संचालक द्दारा एक माह तक दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी देकर जुबान बंद रखने का मामला सामने आया है. पीड़िता ओर उसकी मां ने जो पीड़ा बयां की है, वह किसी की भी आंखों में आंसू ला सकती है. एक मां ने अपने कलेजो के टुकड़ों को उनका भविष्य बनाने के लिए एक निजी आवासीय हॉस्टल में यह सोचकर रखा था कि बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ेंगे लेकिन कुछ ही दिनों में हॉस्टल संचालक ने 10 साल की मासूम नाबालिग छात्रा के साथ जो किया, उसकी तकलीफ किसी से बयां नहीं की जा सकती.

