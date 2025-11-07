Zee Rajasthan
'कहते थे छोटे भाई को मार डालेंगे, फिर बंद कमरे में मेरे साथ...' पढ़िए टोंक की नाबालिग पीड़िता की दर्दनाक आपबीती

Tonk Crime News: टोंक जिले के दूनी पुलिस थाना क्षेत्र में 10 साल की नाबालिग छात्रा के साथ हॉस्टल संचालक द्दारा एक माह तक दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी देकर जुबान बंद रखने का मामला सामने आया है. पीड़िता ओर उसकी मां ने जो पीड़ा बयां की है, वह किसी की भी आंखों में आंसू ला सकती है. एक मां ने अपने कलेजो के टुकड़ों को उनका भविष्य बनाने के लिए एक निजी आवासीय हॉस्टल में यह सोचकर रखा था कि बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ेंगे लेकिन कुछ ही दिनों में हॉस्टल संचालक ने 10 साल की मासूम नाबालिग छात्रा के साथ जो किया, उसकी तकलीफ किसी से बयां नहीं की जा सकती.
 

Edited By Sandhya Yadav
Reported By Bhupendra Singh Solanki
Published: Nov 07, 2025, 12:21 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 12:21 PM IST
Tonk Crime News: टोंक जिले के दूनी पुलिस थाना क्षेत्र में 10 साल की मासूम बालिका के साथ एक निजी छात्रावास संचालक द्वारा एक महीने तक लगातार रात के अंधेरे में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमे पीड़िता की मां ने पीड़िता की ओर से दी गई रिपोर्ट में बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि आखिर किस तरह से 1 महीने तक लगातार हॉस्टल संचालक पीड़िता के साथ पीड़िता के छोटे भाई को हॉस्टल के दूसरे कमरे में सुलाकर दुष्कर्म करता रहा.
उसके बाद भी पीड़िता ने छोटे भाई की हत्या की धमकी के चलते किसी को आप बीती नही बताई. बस हॉस्टल छोड़ दिया और उसके बाद दूसरे हॉस्टल में पीड़िता की मां ने उसका एडमिशन करा दिया लेकिन इसका राज तब खुला जब पीड़िता की तबियत बिगड़ती रही और उसके इंफेक्शन बढ़ते गए तो आखिर एक दिन पीड़िता टूट गई और उसने अपनी मां को हॉस्टल में उसके साथ हुए दुष्कर्म का काला सच बता ही दिया.