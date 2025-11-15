22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक

शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि मासूम की मौसियों ने अपनी शादी नहीं होने की जलन को लेकर अपनी ही बहन के मासूम को निर्मम तरीके से मार दिया. हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि ये हत्या वास्तव में अंधविश्वास था, बहनों की जलन थी या आपसी झगड़ा था, लेकिन एक मासूम को उसकी चार मौसियों ने क्यों मार डाला, जबकि कहा यह जाता है कि मां न हो तो मौसी ही मां के बराबर होती है.