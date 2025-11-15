22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक
Jodhpur baby Brutally murder: जोधपुर जिले में जोधपुर कमिश्नरेट के एयरफोर्स थाना क्षेत्र से एक ऐसा हृदय विदारक और स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 22 दिन के अपने मासूम भांजे प्रतियुष की चार मौसियों ने क्रूरता से हत्या कर दी.
Published: Nov 15, 2025, 05:11 PM IST | Updated: Nov 15, 2025, 05:11 PM IST
राजस्थान के जोधपुर जिले में जोधपुर कमिश्नरेट के एयरफोर्स थाना क्षेत्र से एक ऐसा हृदय विदारक और स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मां से भी बढ़कर मानी जाने वाली मौसियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं और महज 22 दिन के अपने मासूम भांजे प्रतियुष की क्रूरता से हत्या कर दी.
शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि मासूम की मौसियों ने अपनी शादी नहीं होने की जलन को लेकर अपनी ही बहन के मासूम को निर्मम तरीके से मार दिया. हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि ये हत्या वास्तव में अंधविश्वास था, बहनों की जलन थी या आपसी झगड़ा था, लेकिन एक मासूम को उसकी चार मौसियों ने क्यों मार डाला, जबकि कहा यह जाता है कि मां न हो तो मौसी ही मां के बराबर होती है.