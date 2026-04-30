/कैसे लगी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेवे पर चलती गाड़ी में आग? जिसमें जिंदा जलकर मर गए 5 लोग, तस्वीरों ने बयां किया खौफनाक मंजर

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हादसे की सूचना पर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक चालक को छोड़कर सभी सवारों की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच जारी है.