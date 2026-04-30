/कैसे लगी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेवे पर चलती गाड़ी में आग? जिसमें जिंदा जलकर मर गए 5 लोग, तस्वीरों ने बयां किया खौफनाक मंजर

Delhi Mumbai Expressway Fire: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर देर रात हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. मृतकों में दो बच्चियां भी शामिल हैं. पुलिस ने सभी की पहचान कर ली है.
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लक्ष्मणगढ़ थाना प्रभारी नेकी राम के अनुसार, हादसा रात करीब 11 बजे हुआ. श्योपुर जिले के चैनपुर निवासी यह परिवार टैक्सी से यात्रा कर रहा था.
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गाड़ी सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलती थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सीएनजी गैस के रिसाव के कारण अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया.
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आग इतनी भीषण थी कि किसी भी सवार को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. हादसे में तीन महिलाएं, एक पुरुष और एक बच्ची जिंदा जल गए.
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आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शव बुरी तरह जल गए और पहचान करना मुश्किल हो गया.
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घटना में चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया.
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पुलिस ने मौके पर मेडिकल टीम बुलाकर डीएनए सैंपल के जरिए मृतकों की पहचान की. मृतकों में परिवार का मुखिया संतोष (35), उसकी पत्नी शशि, सास पार्वती और बेटियां रागिनी व साक्षी शामिल हैं.
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हादसे की सूचना पर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक चालक को छोड़कर सभी सवारों की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच जारी है.