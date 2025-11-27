सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट

राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 5 टाइग्रेस को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी मंजूरी दे दी है. मंज़ूरी के बाद टाइग्रेस को मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइग्रेस को लाया जाएगा.