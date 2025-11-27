सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट

Published: Nov 27, 2025, 04:59 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 04:59 PM IST
1/6
Jaipur News
1/6
राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 5 टाइग्रेस को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी मंजूरी दे दी है. मंज़ूरी के बाद टाइग्रेस को मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइग्रेस को लाया जाएगा.
2/6
Jaipur News
2/6
राजस्थान वन विभाग की टीम MP के लिए रवाना हो गई है. रामगढ़ विषधारी DCF अरुण कुमार डी ने कहा कि सबकुछ ठीक रहा तो कल यानी 28 नवंबर को टाइग्रेस को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा. यदि कल ना आई तो अगले दिन टाइग्रेस को लाया जाएगा.