सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट

Jaipur News: राजस्थान में कल यानी 28 नवंबर को हेलीकॉप्टर से टाइग्रेस लाई जा सकती है. हवाई सफर में मात्र 2 घंटे में बाघिन रामगढ़ विषधारी टाइग्रेस पहुंचेगी. प्रदेश में बाघिन के रूप में नए मेहमान आएंगे.
 

Published: Nov 27, 2025, 04:59 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 04:59 PM IST
राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 5 टाइग्रेस को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी मंजूरी दे दी है. मंज़ूरी के बाद टाइग्रेस को मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइग्रेस को लाया जाएगा.
राजस्थान वन विभाग की टीम MP के लिए रवाना हो गई है. रामगढ़ विषधारी DCF अरुण कुमार डी ने कहा कि सबकुछ ठीक रहा तो कल यानी 28 नवंबर को टाइग्रेस को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा. यदि कल ना आई तो अगले दिन टाइग्रेस को लाया जाएगा.