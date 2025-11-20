Zee Rajasthan
mobile app

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026, रेगिस्तान से पहाड़ों तक 78 उत्कृष्ट BLO का सम्मान

Rajsthan News: राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों, पहाड़ी मार्गों, गांवों और ढाणियों में इन दिनों बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया जारी है. 4 नवंबर से प्रारंभ इस अभियान में वे 78 बीएलओ सबसे आगे रहे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 20, 2025, 11:23 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 11:23 PM IST
1/8

BLO

BLO1/8
राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों, पहाड़ी मार्गों, गांवों और ढाणियों में इन दिनों बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया जारी है. मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 मतदाताओं के नाम जोड़ने, त्रुटियों को ठीक करने और बूथवार डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) लगातार फील्ड में जुटे हुए हैं.
2/8

BLO

BLO2/8
4 नवंबर से प्रारंभ इस अभियान में वे 78 बीएलओ सबसे आगे रहे. जिन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी निर्धारित समय सीमा से पहले पूरी की बल्कि उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ कार्य कर दिखाया. इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की VC उपस्थिति में सम्मानित किया गया.