दिल्ली से कोटा पहुंचना होगा बिजली की रफ्तार जैसा! सिर्फ 1 घंटे में सफर करवा सकती है भारत की पहली 8-लेन टनल

8 Lane Tunnel In Rajasthan: राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बन रही भारत की पहली 8-लेन, 4.9 किमी लंबी सुरंग दिसंबर 2025 तक खुलने की उम्मीद जताई जा रही है. आधुनिक तकनीक से लैस यह सुरंग यात्रा समय को 3 घंटे से घटाकर 1 घंटा कर देगी.

Published: Nov 15, 2025, 01:45 PM IST | Updated: Nov 15, 2025, 01:45 PM IST
8 Lane Tunnel In Rajasthan

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होने वाली भारत की पहली 8-लेन सुरंग अब लगभग तैयार है. बताया जा रहा है कि राजस्थान के कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही यह सुरंग दिसंबर 2025 तक आम यातायात के लिए खोली जा सकती है. बारिश के कारण काम कुछ समय धीमा हुआ था, लेकिन अब परियोजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.
8 Lane Tunnel In Rajasthan

करीब 4.9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग अपने आप में देश की पहली ऐसी अंडरपास सुरंग है, जिसमें दोनों दिशाओं में चार-चार लेन होंगी. इसका मतलब है कि कुल 8 लेन का विशाल मार्ग तैयार किया गया है, जिससे वाहनों को 120 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से गुजरने की सुविधा मिलेगी. यह दिल्ली–कोटा रूट पर यात्रा को पूरी तरह बदलने वाला साबित होगा.