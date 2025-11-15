दिल्ली से कोटा पहुंचना होगा बिजली की रफ्तार जैसा! सिर्फ 1 घंटे में सफर करवा सकती है भारत की पहली 8-लेन टनल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होने वाली भारत की पहली 8-लेन सुरंग अब लगभग तैयार है. बताया जा रहा है कि राजस्थान के कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही यह सुरंग दिसंबर 2025 तक आम यातायात के लिए खोली जा सकती है. बारिश के कारण काम कुछ समय धीमा हुआ था, लेकिन अब परियोजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.