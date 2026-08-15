/तिरंगे के रंग में रंगा राजस्थान, शहीदों को नमन से लेकर वीरांगनाओं और प्रतिभाओं का सम्मान, हर जिले में गूंजे देशभक्ति के नारे

Independence Day Celebration 2026: राजस्थान में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया. भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, चूरू, टोंक और दौसा समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुए. जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ध्वजारोहण कर परेड और मार्च पास्ट की सलामी ली.
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भरतपुर में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में 80 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने ध्वजारोहण करते हुए मार्च पास्ट का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली. कार्यक्रम में वीरांगनाओं का शाल उढ़ाकर सम्मान किया और 59 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया. जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने केंद्रीय विद्यालय में ध्वजारोहण किया. उसके बाद मार्च पास्ट का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने मार्च पास्ट की सलामी ली. उसके बाद वीरांगनाओं का सम्मान किया गया. उत्कृष्ट कार्य करने वाले 59 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया. कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रगीतों पर प्रस्तुतियां दी. प्रभारी मंत्री ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्यक्रम में बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर राष्ट्रगीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी.
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स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय से लेकर पुलिस कमिश्नरेट और अन्य पुलिस परिसरों में देशभक्ति का माहौल नजर आया. जगह-जगह ध्वजारोहण किया गया, पुलिस जवानों ने परेड की सलामी दी और पुलिस अधिकारियों ने जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी मुस्तैदी, निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का संकल्प दोहराया. इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया. महानिदेशक कानून व्यवस्था संजय अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया. राष्ट्रध्वज फहराए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. इस अवसर पर डीजी कानून व्यवस्था संजय अग्रवाल ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया. उन्होंने कहा कि आजादी हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से मिली है. ऐसे में पुलिसकर्मियों को उनके पदचिह्नों पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और इमानदारी से करना चाहिए.
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80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया गया. समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. इस दौरान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट-गाइड और स्कूली विद्यार्थियों की टुकड़ियों ने शानदार मार्चपास्ट प्रस्तुत कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. समारोह में संभागीय आयुक्त केएल स्वामी, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, विधायक अतुल भंसाली, विधायक देवेंद्र जोशी, जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन जसवंत बिश्नोई, पूर्व राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे.
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सिरोही जिलेभर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में धूमधाम से मनाया गया. जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सिरोही के अरविंद पवेलियन में आयोजित हुआ. समारोह में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 43 लोगों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने शानदार व्यायाम प्रदर्शन किया. वहीं विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह में देशभक्ति और उत्साह का माहौल बना दिया. समारोह में सांसद लुंबाराम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर एवं पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे.
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चूरू जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस दौरान जिले में सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया. जिले का मुख्य कार्यक्रम चूरू पुलिस लाइन में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया. समारोह में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. इसके बाद जिला कलेक्टर ने परेड का निरीक्षण किया तथा परेड द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली. समारोह में पुलिस जवानों के साथ विभिन्न टुकड़ियों ने अनुशासित ढंग से परेड प्रस्तुत की. वहीं विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन कर देशभक्ति और अनुशासन का संदेश दिया. विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभक्ति के रंग भर दिए.
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चूरू जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस दौरान जिले में सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया. जिले का मुख्य कार्यक्रम चूरू पुलिस लाइन में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया. समारोह में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. इसके बाद जिला कलेक्टर ने परेड का निरीक्षण किया तथा परेड द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली. समारोह में पुलिस जवानों के साथ विभिन्न टुकड़ियों ने अनुशासित ढंग से परेड प्रस्तुत की. वहीं विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन कर देशभक्ति और अनुशासन का संदेश दिया. विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभक्ति के रंग भर दिए.
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टोंक जिले के सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देशभक्ति का संदेश दिया गया. स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत 11 अगस्त को मदरसों में पौधारोपण अभियान चलाया गया. वहीं 13 अगस्त को विद्यार्थियों के लिए देशभक्ति विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई. 14 अगस्त को विद्यार्थियों और शिक्षकों ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया. रैली में विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाए. 15 अगस्त को सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया. ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय गीत का गायन किया गया. इस दौरान विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व और देश के प्रति जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई. कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया.
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जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया. समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्र सलामी के साथ हुआ. मुख्य एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी CISF कमांडेंट नवीन भगत ने ध्वजारोहण किया. कमांडेंट नवीन भगत के साथ ही एयरपोर्ट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर धारा सिंह केशावत ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम के दौरान CISF के सुरक्षा जवानों ने परेड भी की. CISF की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) ने हथियार संचालन एवं क्राव मागा का प्रदर्शन किया. इसके साथ ही डॉग स्क्वॉड तथा बम निरोधक दस्ते यानी BDDS ने भी अपनी दक्षता और तैयारियों का प्रदर्शन किया. समारोह का समापन रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ.
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टोंक के मेड़ता रोड नगर पालिका के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में 80 वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया. नगर पालिका के तत्वावधान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गार्ड ऑफ ऑनर देकर परेड की सलामी दी गई. इस अवसर पर जहां एक ओर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, तो वहीं दूसरी ओर सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया गया. राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए भारी संख्या में लोग विद्यालय प्रांगण में उपस्थित रहे.
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हनुमानगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने जिला कलेक्टर आवास, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं जिला परिषद कार्यालय में ध्वजारोहण किया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रध्वज को सलामी दी. इसके बाद जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए. इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा, एसडीएम, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्यालय स्टाफ मौजूद रहा. जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा रहे. जिला स्तरीय कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया.