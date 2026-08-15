/तिरंगे के रंग में रंगा राजस्थान, शहीदों को नमन से लेकर वीरांगनाओं और प्रतिभाओं का सम्मान, हर जिले में गूंजे देशभक्ति के नारे

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Independence Day Celebration 2026 स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय से लेकर पुलिस कमिश्नरेट और अन्य पुलिस परिसरों में देशभक्ति का माहौल नजर आया. जगह-जगह ध्वजारोहण किया गया, पुलिस जवानों ने परेड की सलामी दी और पुलिस अधिकारियों ने जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी मुस्तैदी, निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का संकल्प दोहराया. इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया. महानिदेशक कानून व्यवस्था संजय अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया. राष्ट्रध्वज फहराए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. इस अवसर पर डीजी कानून व्यवस्था संजय अग्रवाल ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया. उन्होंने कहा कि आजादी हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से मिली है. ऐसे में पुलिसकर्मियों को उनके पदचिह्नों पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और इमानदारी से करना चाहिए.