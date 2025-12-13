Zee Rajasthan
Aadhar Card Photo Change: आधार कार्ड की फोटो देखकर फिरकी लेते हैं आपके दोस्त, तो तुरंत करें चेंज, फॉलो करें ये आसान से स्टेप्स

Aadhaar card se Kaise Photo Change Karein: नई दिल्ली. आधार कार्ड भारत के हर नागरिक के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर सिम कार्ड लेने, स्कूल-कॉलेज एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक – हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में अभी भी बचपन की या कई साल पुरानी फोटो है, तो यह पहचान सत्यापन में दिक्कत पैदा कर सकती है. अच्छी खबर यह है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में फोटो अपडेट करने की सुविधा दी है. आप जब चाहें अपनी लेटेस्ट फोटो अपडेट करवा सकते हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 13, 2025, 10:54 AM IST | Updated: Dec 13, 2025, 10:54 AM IST
क्यों जरूरी है फोटो अपडेट करवाना?

समय के साथ हर व्यक्ति का चेहरा बदलता है – चाहे उम्र के कारण हो या लुक में बदलाव. पुरानी फोटो से पहचान सत्यापन में असुविधा हो सकती है, खासकर बैंक, सरकारी ऑफिस या एयरपोर्ट जैसे जगहों पर. दोस्तों का मजाक अलग से! इसलिए समय रहते नई फोटो अपडेट करवा लेना समझदारी है. UIDAI भी सलाह देता है कि आधार को हमेशा अपडेट रखें ताकि कोई परेशानी न हो.
आधार कार्ड में नई फोटो अपडेट करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

स्टेप 1: ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें यहां “Update” ऑप्शन चुनें और अपनी डिटेल्स (आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर आदि) भरें. अपॉइंटमेंट स्लॉट चुनें और पास के आधार सेवा केंद्र का चयन करें.