Aadhar Card Photo Change: आधार कार्ड की फोटो देखकर फिरकी लेते हैं आपके दोस्त, तो तुरंत करें चेंज, फॉलो करें ये आसान से स्टेप्स

Aadhaar card se Kaise Photo Change Karein: नई दिल्ली. आधार कार्ड भारत के हर नागरिक के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर सिम कार्ड लेने, स्कूल-कॉलेज एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक – हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में अभी भी बचपन की या कई साल पुरानी फोटो है, तो यह पहचान सत्यापन में दिक्कत पैदा कर सकती है. अच्छी खबर यह है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में फोटो अपडेट करने की सुविधा दी है. आप जब चाहें अपनी लेटेस्ट फोटो अपडेट करवा सकते हैं.