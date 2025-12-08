Aadhaar card Update: अब आधार कार्ड में अपडेशन के लिए साइबर कैफे का झंझट ख़त्म, घर बैठे FREE में ऐसे करें 5-17 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट

1/7

लेकिन बच्चों के आधार को लेकर समय-समय पर बदलते नियमों का पालन न करने से परेशानियां बढ़ सकती हैं. UIDAI ने अब माता-पिता के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है – 5 से 17 साल के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को पूरी तरह मुफ्त करने का फैसला!