Zee Rajasthan
mobile app

Aadhaar card Update: अब आधार कार्ड में अपडेशन के लिए साइबर कैफे का झंझट ख़त्म, घर बैठे FREE में ऐसे करें 5-17 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट

Aadhaar card Biometric Update: देश की करीब 90% आबादी के पास आधार कार्ड है, जो बैंक खाते से लेकर स्कूल एडमिशन तक हर काम में पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 08, 2025, 08:55 AM IST | Updated: Dec 08, 2025, 08:55 AM IST
1/7

Aadhaar card Update

Aadhaar card Update1/7
लेकिन बच्चों के आधार को लेकर समय-समय पर बदलते नियमों का पालन न करने से परेशानियां बढ़ सकती हैं. UIDAI ने अब माता-पिता के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है – 5 से 17 साल के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को पूरी तरह मुफ्त करने का फैसला!
2/7

Aadhaar card Update

Aadhaar card Update2/7
बच्चों के नीले 'बाल आधार' कार्ड में जन्म के समय केवल फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाणपत्र दर्ज होता है. 5 साल की उम्र के बाद फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन और नई फोटो अपडेट करना अनिवार्य होता है.