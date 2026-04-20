Aadhaar Mobile Number Update: अब आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना बेहद आसान हो गया है. UIDAI ऐप के जरिए घर बैठे कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया शुरू करें और बिना लाइन लगे अपना नंबर अपडेट कराएं.
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Aadhaar Mobile Number Update: भारत में आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज एक बेहद महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग सेवाओं से लेकर सरकारी योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर गलत है या बंद हो गया है, तो कई जरूरी काम अटक सकते हैं. पहले इस समस्या को ठीक कराने के लिए लोगों को आधार सेवा केंद्र पर जाकर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है. अब आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.
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इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको UIDAI का नया आधार ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा. यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर के जरिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करके आप वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके बाद आपका ऐप इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा.
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ऐप के होमपेज पर आपको कई तरह की सेवाएं दिखाई देंगी. इनमें से आपको 'Update Aadhaar' या अपडेट आधार सर्विस का विकल्प चुनना होगा. इस पर क्लिक करने के बाद ऐप आपसे आपका आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहेगा. आधार नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. यहां आपको अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, यानी वह नंबर जिसे आप आधार से लिंक करना चाहते हैं.
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इसके बाद आपके द्वारा दर्ज किए गए नए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. इस ओटीपी को ऐप में दर्ज करके आपको वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. यह चरण बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप जो मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, वह वास्तव में आपका ही है. सही जानकारी भरने के बाद आपको अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी. ध्यान रखें कि कुछ मामलों में इस प्रक्रिया के लिए मामूली शुल्क भी लिया जा सकता है.
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जब आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं, तो आपकी जानकारी आगे प्रोसेस के लिए भेज दी जाती है. इस दौरान आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) भी दिया जाता है. इस नंबर की मदद से आप अपने अपडेट का स्टेटस आसानी से ट्रैक कर सकते हैं. आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर आपका मोबाइल नंबर आधार में अपडेट हो जाता है.
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जैसे ही आपका मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक अपडेट हो जाता है, आपको एसएमएस के माध्यम से इसकी सूचना भी मिल जाती है. इस तरह अब बिना किसी झंझट और लंबी लाइनों में लगे, आप घर बैठे ही आसानी से अपने आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. यह नई सुविधा न केवल समय बचाती है बल्कि प्रक्रिया को भी काफी सरल और सुविधाजनक बनाती है.