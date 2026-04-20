Published: Apr 20, 2026, 09:50 AM | Updated: Apr 20, 2026, 12:04 PM

Aadhaar Mobile Number Update: अब आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना बेहद आसान हो गया है. UIDAI ऐप के जरिए घर बैठे कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया शुरू करें और बिना लाइन लगे अपना नंबर अपडेट कराएं.

