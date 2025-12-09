Aadhaar Card Update: आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध! OYO होटलों में नया UIDAI नियम

Published: Dec 09, 2025, 10:03 AM IST | Updated: Dec 09, 2025, 10:03 AM IST
Aadhaar Card Update
जो होटलों, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और अन्य निजी संस्थाओं को आधार आधारित वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करेगा. इसका मतलब है कि फोटोकॉपी या व्हाट्सएप पर फोटो भेजने की पुरानी प्रथा बंद हो जाएगी. इसके बजाय QR कोड स्कैनिंग या नई आधार ऐप के जरिए डिजिटल वेरिफिकेशन होगा. यह बदलाव डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है.
नया नियम क्या कहता है?
रजिस्ट्रेशन जरूरी: होटल, OYO जैसे प्लेटफॉर्म, इवेंट मैनेजर्स, गेटेड सोसाइटीज और लॉजिस्टिक्स फर्म्स को UIDAI के पास 'ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी' (OVSE) के रूप में रजिस्टर करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद ही वे आधार वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे.