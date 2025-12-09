Aadhaar Card Update: आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध! OYO होटलों में नया UIDAI नियम

जो होटलों, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और अन्य निजी संस्थाओं को आधार आधारित वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करेगा. इसका मतलब है कि फोटोकॉपी या व्हाट्सएप पर फोटो भेजने की पुरानी प्रथा बंद हो जाएगी. इसके बजाय QR कोड स्कैनिंग या नई आधार ऐप के जरिए डिजिटल वेरिफिकेशन होगा. यह बदलाव डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है.