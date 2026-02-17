Photos: चित्तौड़गढ़ में शनि धाम आली में मासिक भंडार खुले, 18.74 लाख रुपये से अधिक की भेंट राशि प्राप्त

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कापासन के नजदीक स्थित आली का शनि महाराज मंदिर है, जो मेवाड़ का एक प्रसिद्ध आस्था केंद्र है, यह मंदिर अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाना जाता है.कहा जाता है मंदिर में शनिदेव को चढ़ाए गए तेल का उपयोग चर्म रोगों के उपचार के लिए किया जाता है.