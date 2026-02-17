Photos: चित्तौड़गढ़ में शनि धाम आली में मासिक भंडार खुले, 18.74 लाख रुपये से अधिक की भेंट राशि प्राप्त

Published: Feb 17, 2026, 03:31 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 03:31 PM IST
Shani Maharaj Mandir Aali: Chittorgarh
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कापासन के नजदीक स्थित आली का शनि महाराज मंदिर है, जो मेवाड़ का एक प्रसिद्ध आस्था केंद्र है, यह मंदिर अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाना जाता है.कहा जाता है मंदिर में शनिदेव को चढ़ाए गए तेल का उपयोग चर्म रोगों के उपचार के लिए किया जाता है.
मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शनि धाम श्री शनिमहाराज आली में मासिक भंडार परंपरा अनुसार अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी के अवसर पर खोले गए. विशेष पूजा-अर्चना के बाद कमेटी पदाधिकारियों की मौजूदगी में मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड के भंडारों की गणना की गई.