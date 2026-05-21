/खुशखबरी: धौलपुर के 23 गांवों से गुजरेगा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे, दिल्ली-नोएडा पहुंचना होगा आसान!

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Agra Gwalior Expressway Dholpur यह छह लेन का एक्सप्रेसवे धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के 23 गांवों से होकर निकलेगा. परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कुल 162.4309 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की मांग की थी. प्रशासन के अनुसार अब केवल 0.51 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण शेष रह गया है, जबकि बाकी भूमि का अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है. इसके अलावा जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उनमें से करीब 50 प्रतिशत किसानों को मुआवजा राशि भी वितरित कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि शेष किसानों को भी जल्द भुगतान कर दिया जाएगा.