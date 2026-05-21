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खुशखबरी: धौलपुर के 23 गांवों से गुजरेगा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे, दिल्ली-नोएडा पहुंचना होगा आसान!

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 21, 2026, 07:18 AM|Updated: May 21, 2026, 07:18 AM

Agra Gwalior Expressway Dholpur: आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में 8 महीने बाद रफ्तार लौटी है. धौलपुर में भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है और 50% किसानों को मुआवजा भी मिल गया है.
 

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Agra Gwalior Expressway Dholpur: ग्वालियर से आगरा के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना अब धीरे-धीरे गति पकड़ने लगी है. भूमि अधिग्रहण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद और किसानों के विरोध के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना करीब आठ महीने पीछे चली गई थी. हालांकि अब धौलपुर जिले में अधिकांश बाधाएं दूर हो चुकी हैं और प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा कर लिया है. इसके साथ ही किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है.
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करीब 4613 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भूमि मुआवजे को लेकर किसानों के असंतोष के कारण प्रभावित हुआ था. धौलपुर जिले के अलावा मध्यप्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भी किसानों ने कम मुआवजा मिलने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किए थे. इस विवाद के चलते परियोजना का कार्य निर्धारित समय से लगभग आठ महीने पीछे चला गया.
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धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के किसानों का कहना था कि उन्हें उत्तर प्रदेश के किसानों की तुलना में कम मुआवजा दिया जा रहा है. इस मुद्दे पर किसानों ने प्रशासन और एनएचएआई के खिलाफ नाराजगी जताई थी. बाद में फरवरी माह में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई. इसके बाद किसानों ने अपनी भूमि एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी.
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यह छह लेन का एक्सप्रेसवे धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के 23 गांवों से होकर निकलेगा. परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कुल 162.4309 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की मांग की थी. प्रशासन के अनुसार अब केवल 0.51 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण शेष रह गया है, जबकि बाकी भूमि का अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है. इसके अलावा जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उनमें से करीब 50 प्रतिशत किसानों को मुआवजा राशि भी वितरित कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि शेष किसानों को भी जल्द भुगतान कर दिया जाएगा.
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भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही निर्माण कंपनी ने भी परियोजना क्षेत्र में प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं. अधिग्रहित जमीन को मजबूत बनाने, सड़क निर्माण की तैयारी तथा विद्युत पोलों को चिह्नित करने का काम तेजी से किया जा रहा है. इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य और गति पकड़ सकता है.
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जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत आठ बड़े पुल, 23 छोटे पुल, छह फ्लाईओवर, एक रेल ओवरब्रिज और 192 पुलियों का निर्माण किया जाएगा. खास बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर भी गुजरेगा. वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए चंबल नदी पर विशेष केबल-स्टे ब्रिज बनाया जाएगा. इसके साथ ही पुल पर ध्वनि अवरोधक और लाइट कटर्स जैसे कई वन्यजीव सुरक्षा उपाय भी लागू किए जाएंगे, ताकि घड़ियाल और अन्य वन्यजीवों को नुकसान न पहुंचे.
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करीब 88.4 किलोमीटर लंबे इस छह लेन एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए नवंबर 2025 में एनएचएआई ने मेसर्स जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स के साथ अनुबंध किया था. यह परियोजना बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (टोल) मॉडल पर विकसित की जाएगी. कंपनी को 20 साल का अनुबंध दिया गया है और निर्माण कार्य 30 महीने में पूरा करना निर्धारित किया गया है.
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एक्सप्रेसवे बनने के बाद ग्वालियर और आगरा के बीच यात्रा का समय वर्तमान 2.5 घंटे से घटकर लगभग 80 मिनट रह जाएगा. यह मार्ग ग्वालियर बाईपास स्थित सुसेरा गांव तक विकसित किया जाएगा. राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा के अनुसार, क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अधिकांश किसानों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है. शेष किसानों को भी जल्द भुगतान किया जाएगा.
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