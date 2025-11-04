Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में गेहूं-चना छोड़ लगाएं ये फसल, रबी सीजन में किसानों की होगी दोगुनी कमाई!

Rajasthan Rabi Crops: भीलवाड़ा में रबी सीजन के साथ किसान गेहूं-चना जैसी पारंपरिक फसलों के साथ फूलों की खेती अपना रहे हैं. गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा जैसी फसलें कम लागत में अधिक मुनाफा दे रही हैं, जिससे किसानों की आमदनी और ग्रामीण रोजगार बढ़ रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 04, 2025, 12:32 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 12:32 PM IST
1/10

Rajasthan Rabi Flower Crops

Rajasthan Rabi Flower Crops1/10
भीलवाड़ा जिले में रबी सीजन की शुरुआत के साथ किसान अब परंपरागत फसलों जैसे गेहूं और चना के साथ-साथ नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. इस बार किसान इन फसलों के साथ फूलों की खेती को भी अपना रहे हैं. मौसम में बदलाव और ठंडी हवाओं का दौर शुरू होने से यह समय फूलों की फसल के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है.
2/10

Rajasthan Rabi Flower Crops

Rajasthan Rabi Flower Crops2/10
जानकारी के अनुसार, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस और कार्नेशन जैसे फूल इस मौसम में अच्छी पैदावार देते हैं. किसानों का कहना है कि फूलों की खेती में लागत कम और मुनाफा अधिक है, इसलिए वे अब पारंपरिक खेती के साथ इसे भी अपनाने लगे हैं. इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है.