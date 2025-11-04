राजस्थान में गेहूं-चना छोड़ लगाएं ये फसल, रबी सीजन में किसानों की होगी दोगुनी कमाई!

भीलवाड़ा जिले में रबी सीजन की शुरुआत के साथ किसान अब परंपरागत फसलों जैसे गेहूं और चना के साथ-साथ नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. इस बार किसान इन फसलों के साथ फूलों की खेती को भी अपना रहे हैं. मौसम में बदलाव और ठंडी हवाओं का दौर शुरू होने से यह समय फूलों की फसल के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है.