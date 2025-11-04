राजस्थान में गेहूं-चना छोड़ लगाएं ये फसल, रबी सीजन में किसानों की होगी दोगुनी कमाई!
Rajasthan Rabi Crops: भीलवाड़ा में रबी सीजन के साथ किसान गेहूं-चना जैसी पारंपरिक फसलों के साथ फूलों की खेती अपना रहे हैं. गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा जैसी फसलें कम लागत में अधिक मुनाफा दे रही हैं, जिससे किसानों की आमदनी और ग्रामीण रोजगार बढ़ रहा है.
Published: Nov 04, 2025, 12:32 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 12:32 PM IST
भीलवाड़ा जिले में रबी सीजन की शुरुआत के साथ किसान अब परंपरागत फसलों जैसे गेहूं और चना के साथ-साथ नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. इस बार किसान इन फसलों के साथ फूलों की खेती को भी अपना रहे हैं. मौसम में बदलाव और ठंडी हवाओं का दौर शुरू होने से यह समय फूलों की फसल के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है.
जानकारी के अनुसार, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस और कार्नेशन जैसे फूल इस मौसम में अच्छी पैदावार देते हैं. किसानों का कहना है कि फूलों की खेती में लागत कम और मुनाफा अधिक है, इसलिए वे अब पारंपरिक खेती के साथ इसे भी अपनाने लगे हैं. इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है.