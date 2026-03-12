Phatos: अजमेर में पिता-पुत्री का अनोखा प्यार, नजारे देख लोग रह गए दंग!

अजमेर के वैशाली नगर में एक अनोखी और हृदयस्पर्शी घटना ने पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ा दी. यहां एक पिता ने अपनी लाड़ली बिटिया की बिंदौरी को बेहद धूमधाम और राजसी अंदाज में निकाला. खास बात यह थी बिटिया को हाथी के ऊपर बिठाकर घुमाया गया. पिता ने खास तौर पर एक प्रशिक्षित हाथी बुक किया, जो राजस्थान की परंपराओं में शाही सवारी का प्रतीक माना जाता है. हाथी को सुंदर झूल, फूलों की मालाओं और चमकीले कपड़ों से सजाया गया. बिटिया को हाथी के हौदे पर सुरक्षित तरीके से बिठाया गया, जहां परिवार की महिलाएं और रिश्तेदार उसके साथ बैठे थे.