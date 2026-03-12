Zee Rajasthan
Phatos: अजमेर में पिता-पुत्री का अनोखा प्यार, नजारे देख लोग रह गए दंग!

Rajasthan News: अजमेर के वैशाली नगर में एक पिता ने अपनी बेटी की बिंदौरी हाथी पर निकालकर राजसी सम्मान दिया. ‘बेटियां बेटों से कम नहीं’ का संदेश देती इस अनूठी पहल की पूरे शहर में सराहना हो रही है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 12, 2026, 05:41 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 05:41 PM IST
Ajmer wedding news: Elephant Bindori Daughter

अजमेर के वैशाली नगर में एक अनोखी और हृदयस्पर्शी घटना ने पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ा दी. यहां एक पिता ने अपनी लाड़ली बिटिया की बिंदौरी को बेहद धूमधाम और राजसी अंदाज में निकाला. खास बात यह थी बिटिया को हाथी के ऊपर बिठाकर घुमाया गया. पिता ने खास तौर पर एक प्रशिक्षित हाथी बुक किया, जो राजस्थान की परंपराओं में शाही सवारी का प्रतीक माना जाता है. हाथी को सुंदर झूल, फूलों की मालाओं और चमकीले कपड़ों से सजाया गया. बिटिया को हाथी के हौदे पर सुरक्षित तरीके से बिठाया गया, जहां परिवार की महिलाएं और रिश्तेदार उसके साथ बैठे थे.
Ajmer wedding news: Elephant Bindori Daughter

धूमधाम से ही वैशाली नगर के गलियां रंग-बिरंगे फूलों, गुब्बारों और झंडियों से सजी हुई थीं. डीजे पर राजस्थानी लोकगीत और भजन गूंज रहे थे. बारात की तरह ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे और नाच-गाने के साथ बिंदौरी निकाली गई. हाथी के आगे-पीछे दर्जनों लोग नाचते-गाते चल रहे थे. कुछ युवा तो हाथी के साथ चलते हुए पारंपरिक नृत्य कर रहे थे.